6·î¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È·ëº§È¯É½¤ÎÀôÎ¤¹á¡¡µÀ±àº×¤Ç¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡ÖÈþ½÷2¿Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡6·î¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç(34¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¡Ê36¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÀ±àº×¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°Åê¹Æ¤Ç¡ÖµÀ±àº×¡¢¸åº×¤ê¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃåÊª»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Àô¤Ï¡ÖµÀ±àº×¤ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ïÈ×µ®»Ò¤µ¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢½÷Í¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¤ÈÃåÊª»Ñ¤Î¼«¿È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Àô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡¡Î¤¹á¤Á¤ã¤óÀÄ¤Î¤ªÃåÊª¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªµþÅÔ¤Þ¤Ç²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤ª¡Á¤¹¤´¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ½÷2¿Í¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£