エヴァ全網羅BD-BOX、「渚カヲル」プロモーション映像公開
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX Character Promotion Reel 渚カヲル
12月10日に発売される「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」Blu-ray BOXより、メインキャラクターの名場面を音楽と合わせて新規編集したキャラクタープロモーション映像の第7弾「渚カヲル」が公開された。
これまで「碇シンジ」、「綾波レイ/アヤナミレイ(仮称)」、「式波・アスカ・ラングレー」、「真希波・マリ・イラストリアス」などのキャラクター映像が公開されており、今後もメインキャラクターの映像が公開予定。
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Blu-ray BOXは、収録内容の異なる3形態が用意されている。
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3作と「シン・エヴァンゲリオン劇場版」をBlu-ray＋4K Ultra HD Blu-rayで収録した「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」は、ディスク18枚組(BD14枚＋UHD BD4枚)で77,000円。
これにTVシリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」全話なども加えた「『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Full Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」は、ディスク28枚組(BD24枚＋UHD BD4枚)で110,000円。
そのほか、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3作と「シン・エヴァンゲリオン劇場版」をBlu-rayのみで収録する「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX」は、BD6枚組で27,500円。
3形態のうち、初回限定版の2種は8月17日が予約締切日となっている。