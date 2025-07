ガールズグループ・ME:Iが、9月3日発売の1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」のデジタル先行配信をスタートし、グループ公式YouTubeでミュージックビデオ(MV)を公開した。初のアルバム『WHO I AM』は、タイトル曲「THIS IS ME:I」をはじめとする新曲5曲とデビュー曲「Click」など既存曲6曲を加えた全11曲を収録。アルバムタイトルのとおり、ME:Iがこれまで音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示すアルバムとなっている。

「THIS IS ME:I」はさまざまなジャンルのサウンドを取り入れたハイブリッドトラック。「This is ME,This is I」と唱える歌詞が特徴的で、ハツラツとしながらも個性あふれるボーカルがME:Iならではのアイデンティティを感じる楽曲となっている。MVは、メンバーが飼い猫と野良猫の「1人2役」ならぬ「1人2猫」で、互いの世界をのぞき見るシーンからストーリーがスタート。猫になりきって演技するメンバーの猫っぽい表情や仕草が注目ポイントで、AYANEはそれぞれの衣装や撮影シーンについて「対極的なギャップをすごく感じられるMVになっています」と話し、MIUは「ME:Iのいろんな表情が見られるMVに仕上がっています」とコメントを寄せた。また、パフォーマンスにおいてはサビで腰を反る難易度の高い振り付けが印象的で、26日からスタートした初のアリーナツアーで披露したことも話題を呼んでいる。