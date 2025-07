【ダイイングライト:ザ・ビースト】 9月19日 発売予定 価格: 8,140円(通常版) 9,240円(デラックスエディション)

「ダイイングライト:ザ・ビースト」

スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 5用ゾンビサバイバルアクション「ダイイングライト:ザ・ビースト」の発売日について9月19日に延期すると発表した。

本作は8月22日に発売を予定していたシリーズ最新作。延期についてはクオリティアップのためで、最高のゲームへと改善するべく延期が決定した。プレーヤーのフォードバックを受けて、ゲームバランスやUIの調整、物理エンジンの品質向上や、カットシーンおよびアニメーションの調整などが行なわれる予定となっている。

これらのアップデートを行ない、8月に開催されるイベント「gamescom」ではプレイアブル出展が実施される。

