¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ì¤¿Èï³²½÷À ÅìµþÅÔ¤ÈÏÂ²òÀ®Î© ·Ù»¡¤ÎÂÐ±þÉÔÈ÷Ç§¤á¤ë
¡¡²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç28Æü¡¢ÅÔÂ¦¤Ê¤É¤ÈÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯5·î¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃË¤Ë¼ó¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò14Ç¯6¥«·î¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÁ°¤ËÃË¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¶¼Ç÷Åª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÉðÂ¢Ìî·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÃË¤Ë·Ù¹ð¤»¤º¡¢»ö·ïÅöÆü¤ËÌóÂ«¤·¤¿¸«²ó¤ê¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢·Ù»ëÄ£¤¬É¬Í×¤Ê·ÙÈ÷¤òÂÕ¤Ã¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤ÏÅìµþÅÔ¤äÃË¤é¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¤ÎÏÂ²ò´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢28Æü¤ËÅìµþÅÔÂ¦¤ÈÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃË¤ËÂÐ¤·ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢7600Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë