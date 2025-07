【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月27日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[夏]」。一見すると単体のブースのようにも見えるが、実はその中に多数のメーカーから発売される新作フィギュアが大量に展示されていたのがあみあみホビーキャンプだ。

本稿ではその中から、アルファマックスとあみあみが展示していた「アズールレーン」関連の新作フィギュア5点をピックアップしてご紹介していく。

【アズールレーン モガドール ~嗅診ナーサリーコール ver.~】

アルファマックスより発売予定の1/4スケールフィギュア「アズールレーン モガドール ~嗅診ナーサリーコール ver.~」が、原型で展示されていた。こちらは、モガドールの着せ替え「嗅診ナーサリーコール」の衣装を身につけた姿で再現されたものだ。

手には針が鋭く尖った注射器を持っているなど、小物類も含めて細かく作りこまれている。今回は椅子に腰掛けて脚を組んだポーズになっているが、大きなバストやおへその窪みなどボディラインがよくわかるセクシーな見た目になっている。

【アズールレーン 信濃 幻夢の絡繰Ver.】

現在、版元監修中として展示されていたのが、アルファマックスから発売予定の1/4スケールフィギュア「アズールレーン 信濃 幻夢の絡繰Ver.」だ。こちらは、信濃の着せ替えである「幻夢の絡繰」のときの衣装を身につけた姿で立体化されている。

今回は、ふんわりとしたソファーに横たわっているポーズになっている。そうしたこともあってか、表情もどこかまったりとしているようだ。頭に付けた大きなうさ耳や、ボディに密着したバニースーツなどもバッチリ再現されている。ちなみに今回の展示には含まれていなかったが、巨大な尾部パーツは柔らかな毛足素材で作られる予定だ。

【アズールレーン 筑摩 ~プレミアム・エクスチェンジ ver.~】

アルファマックスから発売予定の1/4スケールフィギュア「アズールレーン 筑摩 ~プレミアム・エクスチェンジ ver.~」の原型が展示されていた。こちらは、公式で描かれていた筑摩の着せ替えである「プレミアム・エクスチェンジ」のイラストを元に再現されたものだ。

しゃがみながらシャンパンを手にして微笑みかけているような姿をした、こちらの筑摩。頭に付けた巨大なうさ耳や耳元に付けた髪飾りはオリジナルそのままだ。長い髪は背中を埋めるように広がっており、躍動感のある見た目になっている。

【アズールレーン マッジョーレ・バラッカ ~神様の折檻プレイ ver.~】

版権元監修中として、アルファマックスから発売予定の1/4スケールフィギュア「アズールレーン マッジョーレ・バラッカ ~神様の折檻プレイ ver.~」の原型が展示されていた。こちらは、公式で描かれていたマッジョーレ・バラッカの着せ替え「神様の折檻プレイ」のイラストを元に再現したものだ。

ポーズそのものはオリジナル通りだが、今回はベッドではなく柔らかそうなクッションの上で寝そべっているような姿になっている。手に持った桃を舐める仕草もキュートだ。原型だとわかりやすいが、下半身部分の衣装には金属製の装飾が施されているなど見た目もゴージャスになっている。

【アズールレーン ジェーナス 怖がりのランタンナイト ver.】

現在監修中として、あみあみより発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン ジェーナス 怖がりのランタンナイト ver.」のデコマスが展示されていた。こちらは、公式で描かれていたジェーナスの着せ替えである「怖がりのランタンナイト」のイラストを元に立体化したものだ。

ハロウィンの季節らしく、コウモリの羽根が生えているなど小悪魔っぽい衣装になっているところがかわいらしい。お腹周りは若干透けて見える素材になっているが、そちらもしっかり再現されている。ダメージが入った黒いタイツや、ジェーナスに寄り添う2匹の黒猫など再現度もかなり高めだ。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.