¡Ö¸òÄÌµ¬À©¡×¤Ë¡Ö°½¡×¡Ä¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤«¤éÈ¾Ç¯¡¡º£¤âÂ³¤¯½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡¸©¤Ï½»Ì±¤Ê¤É¤ËÊä½þ¹Ô¤¦Êý¿Ë¤â¶ñÂÎ°Æ·è¤Þ¤é¤º
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤«¤é¤¤ç¤¦¤ÇÈ¾Ç¯¡£¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ïº£¤â¸òÄÌµ¬À©¤ä°½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1·î¤Ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤¬·ê¤ËÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê74¡Ë¤¬²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ï½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¡¡ÂçÌî¸µÍµ ÃÎ»ö
¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡×
¸©Æâ¤Î¤ª¤è¤½120Ëü¿Í¤Ë²¼¿åÆ»¤ÎÍøÍÑ¼«½Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢±Ä¶ÈµÙ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼Ô¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤âÉüµìºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡ØÄÌ¹Ô»ß¤á¡Ù¤ò¤¢¤é¤ï¤¹´ÇÈÄ¤¬¸½ºß¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ï¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤¬ÄÌ¤ë¡Ö¸òÄÌ¤ÎÍ×¡×¡£¤³¤³¤¬¸½ºß¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½»Ì±¤ÎÂ¡×¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¡Ê»ÔÌò½ê¡Ë¤ËÍè¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¡£¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ»¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ø¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢¡ÊÄÌ¾ï¤è¤ê¡Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡ÖÂ¾¤ÎÆ»Ï©¤¬¤¹¤´¤¤º®¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ï¤ê¤¢¤½¤³¡Ê»ö¸Î¸½¾ì¡Ë¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¸½¾ì¤«¤é½Ð¤ë¡Ö°½¡×¤â¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÊÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ë½¤¦¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆîÉ÷¤¬½¤¦¤·ËÌÉ÷¤â½¤¦¤·¡£ËÌÉ÷¤¬¿á¤¯¤È±Ø¤Þ¤Ç½¤¦¤é¤·¤¤¡×
ºë¶Ì¸©¤Ï»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»ö¶È¼Ô¤ä½»Ì±¤ËÊä½þ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºë¶Ì¸©¡¡ÂçÌî¸µÍµ ÃÎ»ö
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢Êä½þ¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊä½õ¤Ê¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Ð¡×
ËÜ³ÊÉüµì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï5Ç¯¤«¤é7Ç¯¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£