Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡É²£ÉÍBC¥æー¥¹½Ð¿È¡È33ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡ÄÊ¡ÂçÂç¹ê¤È¥¤¥ó¥Ï¥¤3²óÀï¤ÇÂÐÀï¤Ø
¡¡7·î28Æü¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±²Æ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡Ë¡×¤ÏÃË»Ò2²óÀï¤¬¥¸¥Ã¥×¥¢¥êー¥Ê²¬»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°ÁêÌÏ¹â¹»¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤¬¸©Î©º´²ìËÌ¹â¹»¡Êº´²ì¸©¡Ë¤ò²¼¤·3²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ï1²óÀï¤Î¶å½£³Ø±¡¹â¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¥êー¥É¤òÃ¥¼è¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¤Ï¹âÅç½ØÌï¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¢¥ê¥¦ー¥×¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢¸åÈ¾¤â¸©Î©º´²ìËÌ¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ80－53¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥ºU15»þÂå¤ËJr.¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Î¥Ù¥¹¥È5¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä髙Åç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¥Áー¥àºÇÄ¹34Ê¬22ÉÃ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥²ー¥à¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë33ÆÀÅÀ¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È11ËÜÃæ5ËÜÀ®¸ù¡¢9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â2»î¹çÏ¢Â³¤Ç2·åÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤Åß²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£½éÀï¤«¤é135－39¤È¤¤¤¦È×ÀÐ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¿·ÅÄ¹â¹»¡Ê°¦É²¸©¡Ë¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°ÁêÌÏ 80－53 ¸©Î©º´²ìËÌ
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ã19¡Ã17¡Ã21¡Ã23¡Ã¡á80
¸©Î©º´²ìËÌ¡Ã 6¡Ã19¡Ã13¡Ã15¡Ã¡á53
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡ÂçÂç¹ê¤¬Í¥¾¡¡ª¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2024·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü