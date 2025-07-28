投信・基準価額騰落率ランキング 7月第4週（7月22日～7月25日） 投信・基準価額騰落率ランキング 7月第4週（7月22日～7月25日）



7月第4週の上昇ランキングトップの「ｉＦｒｅｅレバレッジＡＴＭＸ＋」は香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種（テック関連）・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数であるFactSet ATMX＋指数（配当込み、香港ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざして運用しています。



下落ランキング上位2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）（グローバルＭａａＳ（年２回決算型））」は800円、「マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）」は700円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +8.50％ ｉＦｒｅｅレバレッジＡＴＭＸ＋

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 +7.94％ ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



3位 +7.89％ トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -8.91％ グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）（グローバルＭａａＳ（年２回決算型））

運用会社:日興アセットマネジメント



2位 -8.31％ マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）

運用会社:マニュライフ・インベストメント・マネジメント



3位 -5.42％ ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース

運用会社:Ｔ＆Ｄアセットマネジメント



株探ニュース

