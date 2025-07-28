　7月第4週の上昇ランキングトップの「ｉＦｒｅｅレバレッジＡＴＭＸ＋」は香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種（テック関連）・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数であるFactSet ATMX＋指数（配当込み、香港ドルベース）の値動きの2倍程度となることをめざして運用しています。

　下落ランキング上位2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）（グローバルＭａａＳ（年２回決算型））」は800円、「マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）」は700円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+8.50％　ｉＦｒｅｅレバレッジＡＴＭＸ＋
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　+7.94％　ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント

3位　+7.89％　トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-8.91％　グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）（グローバルＭａａＳ（年２回決算型））
運用会社:日興アセットマネジメント

2位　-8.31％　マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）
運用会社:マニュライフ・インベストメント・マネジメント

3位　-5.42％　ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース
運用会社:Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

株探ニュース