°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¼«Âð¤Ç¡ÈºÊ¡É¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÀÅ¤«¤Ê¶¸µ¤¡×¡Ö¥µ¥À¥ò¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬26Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡È¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡É¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÅ¤«¤Ê¶¸µ¤¡×°¤Éô¥µ¥À¥ò¡õ¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Ã¤¿¾¾¤¿¤«»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£°¤Éô¤È¾¾¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£¡¡
¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡À¥É¥¥É¥¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡¿¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¶È±ÍÑ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥Ï¥µ¥ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾¾¤È¡¢¤ª¤Ó¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°¤Éô¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾¤µ¤ó¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶¸µ¤¤È¤¤¤¦¤«ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¾¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥Ï¥µ¥ß¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¾ì½ê¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ºÛË¥¥Ð¥µ¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²èºàÍÑ¤Î¤Ï¤µ¤ß¤È¤Ï¡×¡Ö¸«¤Æ¤ëÊý¤â¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥µ¥À¥ò¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¡×¡Ö°ã¤¦¤Î¤è¥Í¥ë¥é¤½¤ì¤ÏÈ±ÀÚ¤ëÍÑ¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥Í¥ë¥éÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÅ¤«¤Ê¶¸µ¤¡×°¤Éô¥µ¥À¥ò¡õ¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Ã¤¿¾¾¤¿¤«»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£°¤Éô¤È¾¾¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾¤µ¤ó¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶¸µ¤¤È¤¤¤¦¤«ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¾¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥Ï¥µ¥ß¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¾ì½ê¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ºÛË¥¥Ð¥µ¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²èºàÍÑ¤Î¤Ï¤µ¤ß¤È¤Ï¡×¡Ö¸«¤Æ¤ëÊý¤â¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥µ¥À¥ò¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¡×¡Ö°ã¤¦¤Î¤è¥Í¥ë¥é¤½¤ì¤ÏÈ±ÀÚ¤ëÍÑ¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥Í¥ë¥éÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£