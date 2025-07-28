»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂ³¤¯¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤¬¼Â¸½¡ª´Ú¹ñ¡¢26Ç¯WBCÁ°¤Ë¥Á¥§¥³¤È2Ï¢Àï·èÄê¡¢¡ÈÆü´ÚÀï¡ÉÁ°¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç
Ìîµå´Ú¹ñÂåÉ½¤È¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤¬11·î¤Ë¶¯²½»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç´Ú¹ñ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Á¥§¥³¤È2026Ç¯WBC¤ÇÆ±ÁÈ¤Î2¥«¹ñ¤¬¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥ó»Ïµå¼°
´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡ÊKBO¡Ë¤Ï7·î28Æü¡¢Íè¤ë11·î8¡Á9Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Î¹â¼Ü¡Ê¥³¥Á¥ç¥¯¡Ë¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñÂÐ¥Á¥§¥³¤Î¶¯²½»î¹ç2Ï¢Àï¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
28Æü¸áÁ°¤Ë¤ÏKBO¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÖKBO-¥Á¥§¥³Ìîµå¶¨²ñ ¶¯²½»î¹ç³«ºÅ¶¨Ìó¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢KBO¤Î¥Û¡¦¥°¥è¥óÁíºÛ¡¢¥¤¥ï¥ó¡¦¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥ì¥¯Ãó´Ú¥Á¥§¥³Âç»È¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ï¡ÖK-¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¶¯²½¤ª¤è¤Ó·Ð¸³ÃßÀÑ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¶Ã×¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£ºòÇ¯11·î¤Î¥¥å¡¼¥Ð¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬³¤³°ÀªÁê¼ê¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤àµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥Á¥§¥³¤ÏWBSCÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç15°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¹ñ¤Ç¡¢²¤½£Æâ¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡Ê8°Ì¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê14°Ì¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç½ç°Ì¤¬¹â¤¤¡£2026Ç¯¤ÎWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆ±¤¸¥×¡¼¥ëC¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤¿¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤È¸À¤¨¤ë¡£
Á°²ó¤Î2023Ç¯WBC¤Ç¤â´Ú¹ñ¤È¥Á¥§¥³¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢Åö»þ¤Ï´Ú¹ñ¤¬7-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ï¡Ö¥Á¥§¥³¤ÎÀïÎÏ¤ò»öÁ°¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢WBC¤ËÈ÷¤¨¤¿ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬KBO¤ÎÀâÌÀ¤À¡£
KBO¤Î¥Û¡¦¥°¥è¥óÁíºÛ¤Ï¡ÖKBO¤¬²¤½£¶þ»Ø¤ÎÌîµå¶¯¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤ò´Ú¹ñ¤Ë¾·¤¡¢»î¹ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£º£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤¬»º¶ÈÅª¤Ë¤âÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÁý¿Ê¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎWBC¤ÇÎ¾¹ñ¤¬Á±Àï¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ä¥ó¥Á¥ã¡¼¥ì¥¯Ãó´Ú¥Á¥§¥³Âç»È¤â¡ÖKBO¤È¥Á¥§¥³Ìîµå¶¨²ñ¤¬11·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¶¯²½»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤È¥Á¥§¥³¤Î´Ø·¸¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÎÉ¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³È¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò¥Á¥§¥³Ìîµå³¦¤ÏÂç¤¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥³Ìîµå¶¨²ñ¤Î¥Ú¥È¥ë¡¦¥Ç¥£¥È¥ê¥Õ²ñÄ¹¤â¡Ö¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿KBO¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£Ìîµå¶¯¹ñ¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¥Á¥§¥³Ìîµå¶¨²ñ¤ÏKBO¤È´Ú¹ñÌîµå¤ò¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆKBO¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÎ¾¹ñ´Ö¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î¥×¥é¥Ï¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤â¸ø¼°¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï11·î15¡Á16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÇÆüËÜ¤È¤â¶¯²½»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢11·î¤Ë¥Á¥§¥³¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤È·×4Ï¢Àï¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£