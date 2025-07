俳優の柳ゆり菜(31)が、28日までに自身のインスタグラムを更新。白肌が際立つビキニ姿を公開した。柳は「Summer 2025. The sun is blinding my eyes」とコメントし、4枚の写真をアップ。海をバックに白い肌が際立つビキニにゴールドのネックレスを合わせた姿を披露している。さらに、太ももがチラ見えする姿やサングラスをかけた美脚あらわな姿からは夏らしい雰囲気が感じられる。