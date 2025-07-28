Ç¾Æâ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇÛ¿®Ãæ¡Ä¡Ä¡©¡Ö¤Ö¤¤¤¢¤ë¡ª ～¤È¤¢¤ëVTuber»öÌ³½ê¤¢¤ë¤¢¤ë～¡×Âè17ÏÃ¤¬¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡¡KADOKAWA¤Ï7·î28Æü¡¢¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¿¦°÷¼¼¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È7zu7»á¡ÊÃø¼Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ö¤¤¤¢¤ë¡ª ～¤È¤¢¤ëVTuber»öÌ³½ê¤¢¤ë¤¢¤ë～¡×Âè17ÏÃ¤ò¥«¥É¥³¥ßµÚ¤Ó¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ö¤¤¤¢¤ë¡ª ～¤È¤¢¤ëVTuber»öÌ³½ê¤¢¤ë¤¢¤ë～¡×¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ê¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Vtuber»öÌ³½ê¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ½¸¡£¤Ê¤ª¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ê¡×Âè37¹æ¤Ë¤ÏÂè19ÏÃ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥«¥É¥³¥ß¤Ç¤ÏÂè16ÏÃ¤Ê¤É¤âÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²ó¤Ï9·î28Æü¹¹¿·Í½Äê¡£
¢¢¡Ö¤Ö¤¤¤¢¤ë¡ª ～¤È¤¢¤ëVTuber»öÌ³½ê¤¢¤ë¤¢¤ë～¡×Âè17ÏÃ¤Î¥Úー¥¸
¡Ú»¨»ï¾ðÊó¡Û- ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ê¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È (@comic_alunna) July 17, 2025
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ÊÂè37¹æ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ø¤Ö¤¤¤¢¤ë¡ª ～¤È¤¢¤ëVTuber»öÌ³½ê¤¢¤ë¤¢¤ë～¡Ù Âè19ÏÃ·ÇºÜ✨
¶ØÃÇ¤ÎÀ¤³¦Àþ¨¡¨¡¡¢
¤â¤·¤âVTuber¤¬¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤ªÅ¹¡É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä!?
¢§Amazonhttps://t.co/UAr6EpvsKU
ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè2´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª https://t.co/ItxshdUKJb¡Ä pic.twitter.com/K1XwUgwGhF
(C) KADOKAWA CORPORATION