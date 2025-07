◾️グッズ情報

・下記イベントでの発売を予定しております。数に限りがございますのでご了承ください。

・事後通販の実施も予定しております。詳細発表まで今しばらくお待ちください。

<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO>

SEKI GRAPHIC TEE / WHITE・BLUE / S~XL / \4,500(税込)

SEKI GRAPHIC TIGHT TEE / PINK / Lサイズのみ /\4,500(税込)

Yohji Igarashi “Listen to Yohji Igarashi” TEE / BLACK / M~XXL / \4,500(税込)

Y&Y L/S FOOTBALL SHIRTS / BLACK / M~XL / \9,900(税込)

Y&Y SOCKS / BLACK / LADIES・MENS / \2,900(税込)

SICK OF YOU TOWEL / BLUE / \2,500(税込)

各イベントごとの販売時刻やグッズ販売に関する詳細は、イベントオフィシャルサイトをご確認ください。

▼<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO>

https://rsr.wess.co.jp/2025/