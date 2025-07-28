

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43586.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43054.07 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42208.30 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41681.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41665.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41441.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)



40998.27 ★日経平均株価28日終値



40841.03 6日移動平均線

40718.13 均衡表転換線(日足)

40675.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40308.62 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40150.79 新値三本足陰転値

40046.08 均衡表基準線(日足)

39908.69 25日移動平均線

39744.40 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39693.28 均衡表転換線(週足)

39142.16 ボリンジャー:-1σ(25日)

38935.90 13週移動平均線

38525.00 均衡表雲上限(週足)

38375.62 ボリンジャー:-2σ(25日)

38221.18 200日移動平均線

38041.58 均衡表雲上限(日足)

37823.31 26週移動平均線

37813.69 75日移動平均線

37609.08 ボリンジャー:-3σ(25日)

37563.17 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36429.29 均衡表基準線(週足)

36190.45 ボリンジャー:-2σ(13週)

35902.22 ボリンジャー:-1σ(26週)

34838.95 均衡表雲下限(日足)

34817.73 ボリンジャー:-3σ(13週)

33981.14 ボリンジャー:-2σ(26週)

32060.05 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 76.77(前日86.59)

ST.Slow(9日) 82.56(前日82.14)



ST.Fast(13週) 85.34(前日85.54)

ST.Slow(13週) 85.63(前日87.47)



［2025年7月28日］



株探ニュース

