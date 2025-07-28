【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43586.57 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43054.07 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42208.30 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41681.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41665.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41441.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40998.27 ★日経平均株価28日終値
40841.03 6日移動平均線
40718.13 均衡表転換線(日足)
40675.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40308.62 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40150.79 新値三本足陰転値
40046.08 均衡表基準線(日足)
39908.69 25日移動平均線
39744.40 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39693.28 均衡表転換線(週足)
39142.16 ボリンジャー:-1σ(25日)
38935.90 13週移動平均線
38525.00 均衡表雲上限(週足)
38375.62 ボリンジャー:-2σ(25日)
38221.18 200日移動平均線
38041.58 均衡表雲上限(日足)
37823.31 26週移動平均線
37813.69 75日移動平均線
37609.08 ボリンジャー:-3σ(25日)
37563.17 ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36429.29 均衡表基準線(週足)
36190.45 ボリンジャー:-2σ(13週)
35902.22 ボリンジャー:-1σ(26週)
34838.95 均衡表雲下限(日足)
34817.73 ボリンジャー:-3σ(13週)
33981.14 ボリンジャー:-2σ(26週)
32060.05 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 76.77(前日86.59)
ST.Slow(9日) 82.56(前日82.14)
ST.Fast(13週) 85.34(前日85.54)
ST.Slow(13週) 85.63(前日87.47)
［2025年7月28日］
株探ニュース