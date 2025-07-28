　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43586.57　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43054.07　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42208.30　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41681.35　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41665.49　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41441.76　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

40998.27　　★日経平均株価28日終値

40841.03　　6日移動平均線
40718.13　　均衡表転換線(日足)
40675.23　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40308.62　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40150.79　　新値三本足陰転値
40046.08　　均衡表基準線(日足)
39908.69　　25日移動平均線
39744.40　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39693.28　　均衡表転換線(週足)
39142.16　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38935.90　　13週移動平均線
38525.00　　均衡表雲上限(週足)
38375.62　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38221.18　　200日移動平均線
38041.58　　均衡表雲上限(日足)
37823.31　　26週移動平均線
37813.69　　75日移動平均線
37609.08　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37563.17　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36429.29　　均衡表基準線(週足)
36190.45　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35902.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
34838.95　　均衡表雲下限(日足)
34817.73　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33981.14　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32060.05　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　76.77(前日86.59)
ST.Slow(9日)　　82.56(前日82.14)

ST.Fast(13週)　 85.34(前日85.54)
ST.Slow(13週)　 85.63(前日87.47)

［2025年7月28日］

株探ニュース