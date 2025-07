ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、お味噌汁やスープに使える「ムーミン」デザインの「優しい色合いの食洗器対応汁椀2柄セット」を紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」優しい色合いの食洗器対応汁椀2柄セット

価格:2,990円(税込)

サイズ:径約10.8、高さ約7cm

耐冷温度:-20℃

耐熱温度:140℃

容量:約330ml

仕様:電子レンジ使用可、食器洗浄機使用可

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

食卓になじみやすい「ムーミン」デザインを使用した、優しい色合いの食洗器対応汁椀2柄セットがベルメゾンから登場。

キャラクターのプリントも大人っぽく、おしゃれに食卓を彩ります☆

内側にもキャラクターのプリントが入っており、汁を入れると浮かんでるように見えるデザイン。

遊び心ある見た目で、重ねて収納できるから、高さを抑えられるのもうれしいポイントです。

食洗機で洗うことができ、軽く・割れない樹脂製なので、お子さんの食器としても使えます!

本物の木のような木目調の質感で、電子レンジも使えるので、温め直しも簡単です☆

お味噌汁やスープに使えて、電子レンジで温め直しもできる、木目調の汁椀セット。

「ムーミン」優しい色合いの食洗器対応汁椀2柄セットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 電子レンジで温め直しもできる!ベルメゾン「ムーミン」優しい色合いの食洗器対応汁椀2柄セット appeared first on Dtimes.