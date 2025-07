ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、北欧の夏を感じさせる「ムーミン」デザインの「透け感素材のプリントのれん」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」透け感素材のプリントのれん「海辺」

サイズ・価格:約85×150・3,490円(税込)、約85×180・3,990円(税込)

ポール径:2cm以下に対応

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

涼やかな透け感ある素材で北欧の夏を感じる、ベルメゾンの「ムーミン」透け感素材のプリントのれん。

「ムーミン」たちがビーチで遊ぶ姿が描かれています!

インクジェットプリントで繊細に表現した柄は、裏からも透けて見えてきれいなデザイン。

透ける素材で圧迫感がなく、お部屋になじみやすいのれんです☆

透け感が涼しげな、薄手の軽い生地で、夏のインテリアにぴったり。

ポールは2センチ以下のものに対応。

長さは150センチ・180センチの2種類を用意しています!

洗濯ネットを使って、お家で手軽に洗濯できるのれんです☆

涼やかな透け感ある素材で北欧の夏を感じる、軽やかな素材を使ったインテリア雑貨。

「ムーミン」透け感素材のプリントのれんは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

