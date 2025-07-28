¡ÚÃæ·Ñ¡Û¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤¹¡×¼«Ì±³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤â¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡ÉÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñÂç¹Ó¤ì¤«¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¼óÁê¤ÏËÁÆ¬¼Õºá
¼«Ì±ÅÞ¤Ï28Æü¸á¸å3»þÈ¾¤«¤é»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï½êÂ°µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Â³Åê¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÌÚÂ¼Í´ÂÀµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢»²±¡Áª¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÈÌ¤ÎÁªµó¡¢ÂçÊÑ¤Ë¸·¤·¤¤·ë²Ì¡£¿¼¤¯¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿½êÂ°µÄ°÷¤ËÂÐ¤·ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢µõ¿´Ã³²û¤ËÈ¿¾Ê¤ò¤·¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ç°Õ¤ÎÃå¼Â¤Ê¼Â¹Ô¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â³Åê¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º©ÃÌ²ñ¤Ï¸á¸å3»þÈ¾¤«¤é5»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¶µê¤·¤Æ1»þ´ÖÄøÅÙ±ä¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹Ó¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£