CNBLUE¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡ÄºÍÇ½È¯·¡¤ò½õ¤±¤ë¤«
¥Ð¥ó¥ÉCNBLUE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¤¬¡Ø¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¤Î½Ð±é¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¡¢BTS¡¦SUGA¤È¤Î±ï¤ò¸ì¤ë
7·î28Æü¡¢Ë¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¤¬Mnet¤Î²»³Ú¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î¼èºà¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºßµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É²»³Ú¤ò´ðÈ×¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÄÀ¤È¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿»²²Ã¼Ô¤òÈ¯·¡¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÁ´¥Ñ¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±£¤ì¤¿ºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¼Ô¤òÃµ¤·¡¢K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¥à¥ó¡¦¥¬¥è¥ó¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¹çÎ®¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ï2025Ç¯²¼È¾´ü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥Õ¥¡ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯6·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉCNBLUE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢2009Ç¯8·î¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNow or Never¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÈþÃË¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Íâ2010Ç¯1·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¡¢2011Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¤Ë¡Ø¥ª¥ì¤Î¤³¤È¥¹¥¤Ç¤·¤ç¡£¡Ù¡ØÌ¤Íè¤ÎÁªÂò¡Ù¡Ø»°½Æ»Î¡Ù¡ØÎø¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ä¥¢¡¼ ¡Á¥Ñ¥ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇ¹â¤ÎÎø¡Á¡Ù¡Ø¥Æ¥Ð¥¯ÉÔÆ°»º¡Ù¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º ¡ÁÆ¬Ç¾¶¦½õ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£