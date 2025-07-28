¸µµð¿Í¹Êó¤ÎÆü¥Æ¥ì¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡ÖËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡×¡¡ÄÉÅé»î¹ç¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÉôÃÒÍÎ¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2001Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éµð¿Í·³¤Î¹Êó¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Ï2·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤°½Ö´Ö¤Þ¤ÇÌó9¥«·î¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÈá¤·¤¯¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡8·î16Æü¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£²¬Éô»á¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï1936Ç¯¡Ê¾¼11¡Ë2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£º´ÁÒ°ì¡Ê¸½º´ÁÒ¡Ë¤«¤éÎ©Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢58Ç¯¤Ëµð¿ÍÆþÃÄ¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤È²ÚÎï¤Ê»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤ËËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢17Ç¯´Ö¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô6ÅÙ¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦2ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦5ÅÙ¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤â5ÅÙ³ÍÆÀ¡£µð¿Í´ÆÆÄ¤ò75¡Á80Ç¯¡¢93¡Á01Ç¯¤ÎÄÌ»»15Ç¯Ì³¤á¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡5ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì2ÅÙ¡£88Ç¯¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£13Ç¯¤Ë¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£