¹â¤Ã¡ª¡ª


º§Ìó¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤«¤é¤Î¤¨¤°¤¤ÁêÃÌ¡¿¼Ú¶â¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê1¡Ë

ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¡¢·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ß¡£µ¤¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¹â³Û¤Ê¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£

¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤¬Êú¤¨¤ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¹â³Û¼Ú¶â¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Èà¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡Ö¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡×¡£¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤¬¼¹»ö¤È¤·¤ÆÀÜµÒ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥º¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤¢¤ß¤Ï¡¢¤É¥¿¥¤¥×¤ÊÃËÀ­¤Ë½ù¡¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

ºÇ½é¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¾ÂÍî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ß¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤æ¤ê¤æÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¼Ú¶â¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Í§Ã£¤È°ì½ï¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤±¤É


¤¢¤ï¤ï¡Ä


¤ªÌ¾Á°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©


¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹


¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»


¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¡©


ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª


¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¥É¥ê¥ó¥¯¡×


²¿¤½¤ì¡©


¤É¤ì¤É¤ì¡Ä


¥Û¥¹¥È¤¸¤ã¤ó¡Ä


º£Æü¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·


¤á¤Ã¤¿¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è


¥Á¥§¥­¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©


¤¢¤ì¤Î¤³¤È¡©


ÀÜ¶á¤Ç¤­¤ë¤·


Ãø¡á¤æ¤ê¤æ¡¿¡Ø¼Ú¶â¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù