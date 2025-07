『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』

発売日:2025年7月29日(火)

・Blu-ray

SRXL-566(LIVE+MV)¥7,727(税抜)¥8,500(税込)



SRXL-567(LIVEのみ)¥5,909(税抜)¥6,500(税込)

・DVD

SRBL-2350〜2351(LIVE+MV)¥7,273(税込)¥8,000(税込)



SRBL-2352(LIVEのみ)¥5,456(税抜)¥6,002(税込)

収録内容

【LIVE】

MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」

2025.3.22&23 at K-Arena Yokohama

When My Devil Rises

Take What U Want

STELLA

Emotions

Raise your flag

Falling

DON’T LOSE YOURSELF

Winding Road

higher (Acoustic ver.)

REACHING FOR THE SKY

database

evils fall

Memories

FLY AGAIN

Remember Me

vertigo

フォーカスライト

絆ノ奇跡

【MUSIC VIDEOS】

Dead End in Tokyo

Dog Days

My Hero

Find You

Freak It! feat. 東京スカパラダイスオーケストラ

The Anthem

Take Me Under

Winding Road

2045

Hey Now

Left Alive

FLY AGAIN 2019

Remember Me

86 Missed Calls feat. Patrick Stump

Dark Crow

Change the World

Rock Kingdom feat. 布袋寅泰

Telescope

All You Need

evergreen

INTO THE DEEP

Merry-Go-Round

yoake

blue soul

More Than Words

絆ノ奇跡

I’ll be there

REACHING FOR THE SKY

Vertigo

whispers of the fake