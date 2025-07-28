MWAM、15周年記念ライブプレミアム上映にJean-Ken Johnny登壇。「マタ、ライブ会場デ遊ビニ、音楽ヲ浴ビニキテクダサイ。」
MAN WITH A MISSIONが7月29日(火)にリリースする最新ライブ映像作品『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』の発売を記念して、発売日29日に全国23都市29の映画館で一夜限りの上映を行う。昨日27日(日)には新宿ピカデリーにてプレミアム上映会が行われ、メンバーのJean-Ken Johnny（Vo,G）が登壇。バンド15周年への想いを語った。
『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』は、ファン投票で構成された、いわばライブベストといえるセットリストで全18曲、1時間43分を完全収録。映画館上映のために『劇場版5.1ch』を施された映像を実際に目にしたJean-Ken Johnnyは「劇場用5.1chスサマジイデスネ。メチャクチャイイ。」とコメントした。
登壇にあたっては音楽ライターで、元ROCKIN’ON JAPAN編集長の小胗大輔氏がMCとして登場。活動15周年の想いを問われると「長イヨウデアットイウ間。自分タチノ活動ガ皆様ノオカゲデ、モノスゴイ、張リ切ッテヤッテイルト同時ニマイペースデ等身大ノ自分タチノペースデ活動デキタコトガ功ヲ奏シマシタ。」と述べた。さらに、Kアリーナ横浜で実施されたツアー公演での裏エピソードにも触れ、公演冒頭の入場SEはファンリクエストで構成したセットリストのうち1曲目が決まってから手掛けたものだったそうで、楽曲と同一のBPMでオリジナル制作されたという。
最後には、会場に足を運んだファンに対し「僕ラガ15年間音楽ヲ作リ続ケテコレタノモ、コノ音楽、コノライブガ生マレテイルノモ皆サマノオカゲデス。」と感謝を伝え、「コレカラモ究極ノ生命体ナノデ15年ト言ワズ、コノ先モ走リ続ケタイト思イマスノデ、マタ、ライブ会場デ遊ビニ、音楽ヲ浴ビニキテクダサイ。」と括った。
なお、一夜限りの映画館上映は完売劇場も多数。家庭では体感することができない劇場スクリーンを最大限に生かしたシネマスコープサイズで一夜限りの上映は一部劇場では当日券も発売予定。上映劇場のオフィシャルサイトにてチェックして欲しい。
『MAN WITH A“15th”MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』
ライブ・フィルム(劇場版5.1ch)一夜限定上映
【2025年／日本／DCP／劇場版5.1ch／シネマスコープ・サイズ／104分】
日程：2025年7月29日(肉・火)
開映 19:00
上映予定映画館
北海道｜札幌シネマフロンティア
北海道｜イオンシネマ旭川駅前
宮城｜MOVIX仙台
福島｜イオンシネマ福島
茨城｜ユナイテッド・シネマ水戸
栃木｜MOVIX宇都宮
群馬｜ユナイテッド・シネマ前橋
埼玉｜MOVIXさいたま
東京｜新宿ピカデリー
東京｜立川シネマシティ
東京｜MOVIX亀有
東京｜T・ジョイPRINCE品川
千葉｜イオンシネマ市川妙典
神奈川｜横浜ブルク13
神奈川｜MOVIX橋本
静岡｜静岡東宝会館
長野｜イオンシネマ松本
新潟｜T・ジョイ新潟万代
愛知｜ミッドランドスクエアシネマ
石川｜イオンシネマ金沢フォーラス
京都｜Ｔ・ジョイ京都
大阪｜Ｔ・ジョイ梅田
大阪｜なんばパークスシネマ
兵庫｜OSシネマズミント神戸
岡山｜イオンシネマ岡山
広島｜広島バルト11
香川県｜イオンシネマ高松東
福岡｜T・ジョイ博多
熊本｜熊本ピカデリー
※開場時間は、映画館によって異なります。
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください
『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』
発売日：2025年7月29日(火)
・Blu-ray
SRXL-566（LIVE＋MV）￥7,727（税抜）￥8,500（税込）
SRXL-567（LIVEのみ）￥5,909（税抜）￥6,500（税込）
・DVD
SRBL-2350〜2351（LIVE＋MV）￥7,273（税込）￥8,000（税込）
SRBL-2352（LIVEのみ）￥5,456（税抜）￥6,002（税込）
収録内容
【LIVE】
MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」
2025.3.22＆23 at K-Arena Yokohama
When My Devil Rises
Take What U Want
STELLA
Emotions
Raise your flag
Falling
DON’T LOSE YOURSELF
Winding Road
higher (Acoustic ver.)
REACHING FOR THE SKY
database
evils fall
Memories
FLY AGAIN
Remember Me
vertigo
フォーカスライト
絆ノ奇跡
【MUSIC VIDEOS】
Dead End in Tokyo
Dog Days
My Hero
Find You
Freak It! feat. 東京スカパラダイスオーケストラ
The Anthem
Take Me Under
Winding Road
2045
Hey Now
Left Alive
FLY AGAIN 2019
Remember Me
86 Missed Calls feat. Patrick Stump
Dark Crow
Change the World
Rock Kingdom feat. 布袋寅泰
Telescope
All You Need
evergreen
INTO THE DEEP
Merry-Go-Round
yoake
blue soul
More Than Words
絆ノ奇跡
I’ll be there
REACHING FOR THE SKY
Vertigo
whispers of the fake
＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞
2025年
10月02日(木) UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire
10月03日(金) UK Manchester @ O2 Ritz
10月05日(日) UK Birmingham @ XOYO
10月08日(水) Germany Berlin @ Metropol
10月10日(金) The Netherlands Eindhoven @ Effenaar
10月11日(土) France Paris @ Salle Pleyel
10月14日(火) Germany Frankfurt @ Batschkapp
10月15日(水) France Lyon @ Le Transbordeur
10月17日(金) Germany Cologne @ E-Werk
10月18日(土) Germany Hamburg @ Markthalle
10月21日(火) Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar
10月23日(木) Germany Munich @ Backstage Werk
10月24日(金) Austria Vienna @ Simm City
チケット販売はコチラ http://lnk.to/MWAM-HATW2025
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