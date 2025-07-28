『MAN WITH A“15th”MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』

ライブ・フィルム(劇場版5.1ch)一夜限定上映

【2025年／日本／DCP／劇場版5.1ch／シネマスコープ・サイズ／104分】

日程：2025年7月29日(肉・火)

開映 19:00

上映予定映画館

北海道｜札幌シネマフロンティア

北海道｜イオンシネマ旭川駅前

宮城｜MOVIX仙台

福島｜イオンシネマ福島

茨城｜ユナイテッド・シネマ水戸

栃木｜MOVIX宇都宮

群馬｜ユナイテッド・シネマ前橋

埼玉｜MOVIXさいたま

東京｜新宿ピカデリー

東京｜立川シネマシティ

東京｜MOVIX亀有

東京｜T・ジョイPRINCE品川

千葉｜イオンシネマ市川妙典

神奈川｜横浜ブルク13

神奈川｜MOVIX橋本

静岡｜静岡東宝会館

長野｜イオンシネマ松本

新潟｜T・ジョイ新潟万代

愛知｜ミッドランドスクエアシネマ

石川｜イオンシネマ金沢フォーラス

京都｜Ｔ・ジョイ京都

大阪｜Ｔ・ジョイ梅田

大阪｜なんばパークスシネマ

兵庫｜OSシネマズミント神戸

岡山｜イオンシネマ岡山

広島｜広島バルト11

香川県｜イオンシネマ高松東

福岡｜T・ジョイ博多

熊本｜熊本ピカデリー

※開場時間は、映画館によって異なります。

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください