■<KIRITO Acoustic live 25’「Phantom X -Switch screen-」>

7月26日、27日@東京・KANDA SQUARE HALL セットリスト

【2025.07.26(土)】

01 Storyteller

02 Enter the NEOPHASE

03 Beginning

04 ECO=System

05 ホログラム

06 BUTTERFLY

07 ティアドロップ

08 SIGHT

09 CRUELWORLD

10 BIRTHDAY

11 螺旋

12 PRAY

13 Crave to you

14 EXIT

15 I BLESS YOU

16 TEAR

encore

en1 HOME SICK

en2 Lotus bloom

en3 壊れていくこの世界で

【2025.07.27(日)】

01 Storyteller

02 SIGHT

03 Beginning

04 HOME SICK

05 ホログラム

06 BUTTERFLY

07 Voice of the cradle

08 ティアドロップ

09 CRUELWORLD

10 BIRTHDAY

11 Lotus bloom

12 螺旋

13 Crave to you

14 I BLESS YOU

15 壊れていくこの世界で

16 EXIT

encore

en1 雫

en2 PRAY

en3 CHILD