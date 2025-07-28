『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第3弾ビジュアル＆解禁PV到着 公開10日間で興行収入128.7億円を記録
7月18日より公開となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、第3弾キービジュアル＆解禁PVが公開。7月18日〜27日の公開10日間で観客動員910万4483人（興行収入128億727万6700円）を記録したことが明らかとなった。
【動画】公開10日間で観客動員910万人超！ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第3弾キービジュアル解禁PV
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
本作は、公開3日間で日本歴代No.1のスタートを切った勢いそのままに、公開から8日間で興行収入100億円を突破し（観客動員750万5702人、興行収入105億1805万7100円）、2020年10月に公開し日本映画として歴代No.1の100億突破の最速記録を更新した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（公開10日間で100億を突破）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上、最速で100億を突破するという記録を更新した（興行通信社調べ）。
【興行成績】
■7月18日〜27日までの公開10日間興行成績
観客動員：9,104,483人
興行収入：12,872,176,700円
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。
【動画】公開10日間で観客動員910万人超！ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第3弾キービジュアル解禁PV
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
【興行成績】
■7月18日〜27日までの公開10日間興行成績
観客動員：9,104,483人
興行収入：12,872,176,700円
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。