¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡Ö²£»³¤¬£Í£Ö£Ð¡×¡ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê¤Î»Ø¤¬¤Ê¤¤µå»ù¤¬Âç³èÌö¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ø
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢´ôÉìÂç²ñ¢¦·è¾¡¡¡¸©´ôÉì¾¦£±£°¡½£°ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê£²£¸Æü¡¦¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀî¡Ë
¡¡£²£·¸ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¸©´ôÉì¾¦¤Îº¸Íã¼ê¡¦²£»³²¹Âç¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆÍ¿Ê¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Àè¤ËÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Î¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¡£Æü¾Æ¤±¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´é¤Ë¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸»Ø¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£·ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È£³ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë»Íµå¤ò£²¤ÄÁª¤ó¤ÇÁ´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÅðÎÝ¤â£³¤Ä·è¤á¤¿¡£Æ£°æ½áºî´ÆÆÄ¤â¡Öº£Æü¤Î£Í£Ö£Ð¤Ï²£»³¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£°µ´¬¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤ÏÃæ³Ø¤Î»þ¤ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÃæÆü¡¦Àî¾å·û¿»á¤Î¤ª¤¤¡¦Àî¾åÞ«¾½¡Ê¤³¤¦¤»¤¤¡¦£³Ç¯¡Ë¤«¤é¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿Àî¾å¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤Î·û¿¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¢º£¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Äã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£´°ÇÔ¡×¤ÈÇò´ú¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ïº¸ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÃ¤¨¾å¤²¤¿±¦ÏÓ¤ÎÎÏ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤êÈ´¤¯¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï±¦¼ê¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¤ÆÊáµå¤·¡¢½Ö»þ¤Ë¥°¥é¥Ö¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ÆÆ±¤¸±¦¼ê¤ÇÁ÷µå¤¹¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤Ï¾®³Ø£³Ç¯¤«¤é»Ï¤á¡¢Åö½é¤Ï±¦ÂÇÀÊ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡Ö¡Ê»Ø¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ëº¸ÏÓ¤Ç¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨º¸ÂÇ¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤ÇËèÆüÎý½¬¡£Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï£³£°£°¤«¤é£´£°£°¿¶¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔÎý½¬¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡¸©´ôÉì¾¦¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤êÌ¾¾¡¦ÃÃ¼£¼Ë¡Ê¤«¤¸¤·¤ã¡Ë¹ª»á¤¬¡Ö¤¢¤Î³èÌö¤ÏÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀî¾å¤â¡ÖÅØÎÏ¡¢µ»½Ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸åÇÚ¤Ç¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤éÃç¤¬¤è¤¤ÎÓ¿·ÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¼å¤¤»Ñ¤ò°ìÀÚ¤ß¤»¤Ê¤¤¡£Àï¤¦»ÑÀª¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤¬¹¥¤¡×¤ÈÅØÎÏ²È¤òÃ¯¤â¤¬Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²£»³¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£²ÈÂ²¤â¼«Ê¬°Ê¾å¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ÎÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¹Ã»Ò±à¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ë¤âÍ¦µ¤¤È´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤â¶»¤Ë¤·¤Æ¡¢À»ÃÏ¤Ç²£»³²¹Âç¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡£
¡Ê°½Éô¡¡·ò¿¿¡Ë