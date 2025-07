LUNA SEAのRYUICHI、INORAN、キーボーディスト・H. Hayamaによるユニット・Tourbillonが、デビュー20周年を記念して開催したツアー『Tourbillon Debut 20th Anniversary Tour 2025 - BOUNDLESS -』を、27日に東京・Zepp Hanedaで締めくくった。6月18日に発売されたニューアルバム『BOUNDLESS』の1曲目に収録されている「In My Heart」で幕を開けたファイナル公演。菰口雄矢(ギター)、中西智子(ベース)、沼澤尚(ドラム)、yukarie(サックス&コーラス)、川村ゆみ(コーラス)という豪華バンドメンバーを従え、本編ではニューアルバム『BOUNDLESS』収録曲を中心に披露。デビューシングル「HEAVEN」をはじめとする懐かしい楽曲を織り交ぜ、メンバーやファンとの絆を歌った「All The Way」まで、全14曲を演奏した。

Tourbillonならではの緩急あるMCでは、「たまたまこの3人でやろうかとなって、ずっと活動しているわけじゃないけど、20年前の曲も新しい曲も愛してくれて。やっててよかったよね」(INORAN)、「素晴らしいバンドで、いつ復活するのかわからないバンドでもあるのですが、またやりたいね」(RYUICHI)と、それぞれがTourbillonへの思いを語った。アンコールの終盤では、メンバー3人だけがステージに残り、アルバム『BOUNDLESS』の限定盤CDにのみ収録されている、INORAN作曲・RYUICHI作詞の「to go」を披露。アンコールを含む全17曲、20周年の集大成となる圧巻のパフォーマンスを届けた3人は、最後に肩を組み、ステージをあとにした。■『Tourbillon Debut 20th Anniversary Tour 2025 - BOUNDLESS -』東京・Zepp Haneda公演セットリストM01. In My HeartM02. バラは散る為にM03. Life Is BeautifulM04. End of TimeM05. アゲハM06. selfishM07. To You, My DearM08. BOUNDLESS (H. Hayama SOLO) 〜舞M09. HEAVENM10. Nameless GreennessM11. ParallelM12. SaturationM13. Colors My WorldM14. All The Way【アンコール】EN01. (On a) Night Like ThisEN02. your placeEN03. to go