¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×ÂçÃÀ¥¹¥ê¥Ã¥È¡ª¸µ¥ß¥¹¥³¥óÆüËÜÂåÉ½67ºÐ½÷Í¥¡¢¶Ã¤¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¡õ¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á
Miss universe¿³ºº°÷¤Ç¹ë²Ú¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò(67)¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ç¹ë²Ú¤ÈÏÃÂê¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1978Ç¯¤Ë¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿èßÅÄ¤Ï¡¢16Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯Âç²ñ¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡Ö³§¤µ¤óâÁ¤·¤¯¤Æ¡Á¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Miss universe¤Ë¥«¥ó¥Ñ¡¼¥¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÌÀ¤³¦¤Î¿Í¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¥å¥é¥¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¿ÍÂåÉ½¤ÎÄ¶Èþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£