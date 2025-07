懐かしの名作ゲーム機「ゲームボーイ」を、レゴ(R)ブロックで再現した「LEGO(R) Game Boy TM」が登場。

初代「ゲームボーイ」を約1:1スケールで再現した、大人向けレゴ(R)セットです!

レゴ(R)ブロック「LEGO(R) Game Boy TM」

先行予約:2025年7月25日(金)午前10時〜

一般販売:2025年10月1日(水)

価格:9,280円(税込)

対象年齢:18歳以上

ピース数:421個

完成時サイズ:(約)高さ14cm×幅9cm×奥行3cm

予約受付対象/販売店舗:レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア 、レゴランド・ジャパン・リゾート(※予約受付は対象外)、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪、Amazon レゴショップ、その他全国のレゴ(R)製品取り扱い店

※取り扱いがない店舗もあります。詳細は各店舗に問合せください

※一部店舗により予約販売の日時が異なります

※レゴ(R)公式オンラインストアは、7月25日午前0時より予約販売を開始

※予約受付対象店舗に関しては、各店舗にお問合せください

ゲーム史に革新をもたらした、任天堂の携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」を、レゴ(R)ブロックで精巧に再現した「LEGO(R) Game Boy TM」が登場。

「LEGO(R) Game Boy TM」は、1989年に発売された初代ゲームボーイを、実物に近い約1:1スケールで忠実に再現。

全421ピースで構成された、大人向けのレゴ(R)セットです。

十字ボタンやA・Bボタン、START・SELECTボタンといった、おなじみの操作部分も本物そっくり!

コントラストや音量ボリュームなど、ゲームボーイ本体のディテールを細部に至るまで、忠実に再現されています。

さらに、懐かしさを感じさせる演出として、背面にはカートリッジ差込み口もデザイン。

レゴ(R)ブロックで再現した『ゼルダの伝説 夢をみる島』『スーパーマリオランド』の、2種類のカートリッジも付属されています☆

液晶画面を構成するパーツも、差し替えが可能。

「Nintendo」のロゴが表示される起動画面のほか、付属するゲームカートリッジのタイトルを再現したパーツにも差し替えて楽しめます!

懐かしの携帯ゲーム機を再現した、大人向けのレゴ(R)セットが登場。

「LEGO(R) Game Boy TM」は、2025年7月25日より予約受付、2025年10月1日より一般販売スタートです!

