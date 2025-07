スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」を手掛けるPGAから、ディズニーデザインのUSB Type-C対応モバイルバッテリーが登場。

パススルー充電ができ、2台同時充電にも対応した、5,000mAh直挿しモバイルバッテリーです!

PGA Premium Style ディズニー「USB Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5,000mAh」

価格:各4,280円(税込)

使用電池:充電式リチウムイオンポリマー

入力:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

出力:5V/3A、9V/2.22A、12/1.67A (MAX 20W) [2台同時充電(最大) 5V/3A]

搭載電池容量:3.6V 5,000 mAh

本体充電時間:約2時間(3A充電器使用時)

サイクル寿命:約500回

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

※出荷時の充電は満充電ではありません

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」の企画・製造・販売を手掛けるPGA。

Premium Styleブランドから、持ち運びに便利な、ディズニーデザインのモバイルバッテリー5,000 mAhが発売されています☆

ディズニーデザインで登場する「USB Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5,000mAh」は、入出力に対応したUSB Type-Cコネクタ・ポートを採用。

スマートフォン本体を充電しながら、モバイルバッテリーも充電できる、パススルー充電に対応しています!

2台同時充電にも対応し、ケーブルなしで、ダイレクトにスマホなどをPower Delivery 20Wで高速充電が可能です。

また、充電済みのため、購入してすぐ使えるのも魅力。

飛行機内への持ち込みができる、PSE適合バッテリーです。

ミッキーマウス

ホワイトの本体に、クラシカルな「ミッキーマウス」の横顔が映えるモバイルバッテリー。

シンプルな色使いで、年齢性別を問わず使えるデジタルグッズです!

名前のロゴもデザインのポイント。

お出かけのお供に、便利でおしゃれに使えます☆

ディズニーマリー

パステルピンクの本体がキュートな「ディズニーマリー」デザイン。

「マリー」のお顔があしらわれたデザインで、愛らしさが詰まっています。

おしゃれに持ち歩けるモバイルバッテリーなら、お出かけも楽しくなりそう!

USB Type-Cに対応しており、素早く使えるので、機能性もバッチリです。

スティッチ

「スティッチ」のモバイルバッテリーは、南の島の海や空の色を思わせるブルー。

さわやかなカラーリングで、パススルー充電にも対応した、実力派モバイルバッテリーです。

デザインにあしらわれた「スティッチ」のお顔もキュート。

コンパクトに持ち歩けて、出先でもサッと使えます☆

くまのプーさん

ハチミツやお菓子のようなやさしいカラーの「くまのプーさん』デザイン。

名前のロゴと「くまのプーさん」のお顔がアクセントになっています。

スマートフォンの充電をしながら、モバイルバッテリーにも充電できるすぐれもの。

高速充電にも対応しており、素早く使えるバッテリーです!

ベイマックス

「ベイマックス」のまん丸なお顔をあしらった、ディズニーデザインのモバイルバッテリー。

USB Type-Cコネクタ・ポートで、スマートフォン本体とモバイルバッテリーの2台同時充電も可能です。

ケーブルなしで、ダイレクトに充電できるので、余計な荷物が増えないのも嬉しいグッズ。

飛行機内にも持ち込めるので、旅行のお供にも使えます☆

USB Type-Cポートを搭載した、ディズニーデザインのモバイルバッテリー。

PGA Premium Styleのディズニー「USB Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5,000mAh」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などで販売中です☆

