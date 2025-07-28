Éð°æÁÔ¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×ÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿16ºÐ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡ÖÃÏµå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ÍÎà¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¡¦Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢10ÉÃ00¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿À¶¿å¶õÄ·¡Ê2Ç¯¡áÀ±ÎÇ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¦¾å¤Î½½¼ï¶¥µ»¤Ç97Ç¯¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÉð°æ¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¡¢ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î16ºÐ¡£¼ÂÂ¬¤Ç9¡¦995¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×ÅÚ²°¿Ç·¤¬¡Ö¼ÂÂ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Éð°æ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¥¿¥¤¥à¤Ï9¡¦995¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·«¤ê¾å¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¾®¤µ¤¤¿ô¤¬¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤À¤«¤é10ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É10¡¦00¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ï10ÉÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Î»Ò¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤éÃÏµå¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡¢16ºÐ¤Ç¡£À¤³¦µÏ¿¡£À¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÉð°æ¡£¡Ö¶µ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¤Ë¡¢Éð°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Ê¤ó¤«¡Ä±óÌÜ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¥Ü¥±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¾¡¼ê¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÄûÀµ¡É¡£¡ÖÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Ü¥ë¥È¤è¤êÃ¯¤è¤ê¡¢ÃÏµå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ÍÎà¤ÎÃæ¤Ç¡¢16ºÐ¤Ç°ìÈÖÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤·¤«¤Ê¤¤¡£0¡¦5ÉÃ¿¤Ð¤·¤¿¤é¤â¤¦À¤³¦µÏ¿¤À¤«¤é¡×¤È²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£