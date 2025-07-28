¥Ö¥ë¥ÞÉ÷¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡ª¥â¡¼Ì¼Â´¶È¤«¤é16Ç¯¡¢33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ×½»¾®½Õ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ó¤è¥¹¥Æ¥¡×
ºÙ¤¯Çò¤¤µÓ¥¹¥é¥ê¿¤Ð¤·
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç½÷Í¥¤Îµ×½»¾®½Õ(33)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ö¥ë¥ÞÉ÷¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤Éþ♡¥·¥ã¥Ä¥³¡¼¥Ç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÄ¶Ã»¤¤¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¤Î¤ª½Ð³Ý¤±¥³¡¼¥Ç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¥Ö¥ë¥ÞÉ÷¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤éÈþ¤·¤¯Çò¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÂç¤Î¤«¤É¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¡Ö¤«¤É¹¹Ô¤Ã¤ÆÅ¸¼¨²ñ¹Ô¤Ã¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TBS¤ÎÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆÃÂç¤Î¤«¤É¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·¡¢ÈþµÓ¡×¡ÖÎÉ¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¢¤ó¤è¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×½»¤Ï2005Ç¯¤Ë¥â¡¼Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¡£06Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¤é¤ê¤ó¡ù¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î·îÅç¤¤é¤êÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£09Ç¯¤Ë¥â¡¼Ì¼¡£Â´¶È¸å¤Ï¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£