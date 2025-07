◾️<TWICE WORLD TOUR IN JAPAN>

2025年7月26日(土) 大阪・京セラドーム大阪 開場15:30 開演17:30

2025年7月27日(日) 大阪・京セラドーム大阪 開場14:30 開演16:30

2025年8月23日(土) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場15:30 開演17:30

2025年8月24日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場14:30 開演16:30

2025年8月30日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場15:30 開演17:30

2025年8月31日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場14:00 開演16:00

2025年9月16日(火) 東京・東京ドーム 開場16:30 開演18:30

2025年9月17日(水) 東京・東京ドーム 開場16:30 開演18:30

※未就学児は入場不可となります。

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。

TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN 詳細 https://www.twicejapan.com/feature/dometour2025