New Album『BOUNDLESS』

2025年6月18日発売

【CD+Blu-ray】

AVCD-63716/B ¥4,000 (+tax)

≪収録内容≫

CD

M1.In My Heart

M2.End of Time

M3.To You, My Dear

M4.Parallel

M5.(On a) Night Like This

M6.Colors My World

M7.All The Way

-Bonus Track-

I’m going to love

Blu-ray

●All The Way Music Video

●New Artist Photo & All The Way Music Video

-Behind The Scenes-

【CD Only】

AVCD-63717 ¥2,800(+tax)

≪収録内容≫

CD

M1.In My Heart

M2.End of Time

M3.To You, My Dear

M4.Parallel

M5.(On a) Night Like This

M6.Colors My World

M7.All The Way

CDの購入、ダウンロード、サブスク配信はこちら

https://tourbillon.lnk.to/debut20thalbum