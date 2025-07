ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2025 年のハロウィーン・シーズンのスタートに先駆け、サーティワン青山店にて「喰うか。喰われるか。恐怖の I SCREAM 店」を開催!

真夏の東京で『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“正気を失う”ほどの“超恐怖”エンターテイメントを体験できる期間限定スペシャル・イベントです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「喰うか。喰われるか。恐怖の I SCREAM店」サーティワン青山店

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年8月28日(木)、29 日(金)、30日(土)

開催時間:17:30 〜 21:30

開催場所:サーティワンアイスクリーム青山店

※事前抽選に当選した方のみ参加できます。当日券の配布はありません

参加申込:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/news/2025/0728

※申込用のWEBページは2025年7月28日(月)15:00 頃公開予定です。公開時間は予告なく変更となる場合があります

申込期間:2025年7月28日(月)15:00 頃〜8月3日(日)23:59

※イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での実施となります

※荒天、地震、その他社会情勢等により、内容の変更およびイベントを中止する場合があります

毎年、ハロウィーンの夜に大量出現し、パークのストリートを超絶叫と混乱に陥れてきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゾンビたちが、ハロウィーンを待たずして“超狂暴化”!

パークから連れ出され、東京・青山のサーティワンアイスクリームを占拠します。

いつもおいしいアイスクリームと笑顔で溢れ、幸せに満ちた空間であるはずのアイスクリーム・ショップを訪れたゲストは、不気味で荒廃した非日常空間に豹変した店内でゾンビに囲まれ、圧倒的な恐怖に超絶叫します。

ゲストも店員もゾンビウイルスに侵される絶体絶命の危機のなか、最後の望みとなる「抗体入りアイス」を求めてゲストは恐怖のミッションに挑みます。

真夏の東京で、いるはずのない狂暴ゾンビに遭遇し、喰うか喰われるかの“正気を失う”圧倒的恐怖体験が楽しめるイベントです。

「喰うか。喰われるか。恐怖の I SCREAM 店」イベント詳細

日も落ちた薄暗い店内に漂う、ひんやりとした不気味な空気。

いつもは幸せな笑顔があふれるサーティワンアイスクリームが、今夜ばかりは様子が一変していました。

荒れ果てたカウンター、点滅する照明、そして奥から響く低いうなり声…。

実は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の超狂暴なゾンビが連れ出され、この店舗を占拠したというのです。

視覚は鈍いですが、鋭い聴覚で人間の気配を探知するゾンビが、ゲストのすぐ近くまで迫ります。

声を殺し、息をひそめ、身を潜めるしかないのですが、恐怖はそれだけでは終わりません。

突如として店内に撒き散らされるゾンビウイルス。

絶体絶命の状況の中、逃げ場のない空間であなたに襲いかかる“正気を失う”ほどの超恐怖を全身で体感ください!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハロウィーン・ホラー・ナイト 2025」

開催期間:2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

2002年からハロウィーン・イベントを開始した「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

日本におけるハロウィーン・イベントに新たな楽しみ方を提案、日本の秋シーズンに「超絶叫して超熱狂」する、全く新しいカテゴリのエンターテイメントを提供し続け、毎年活況を呈しています。

2011年には『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を初開催、圧倒的な世界観を構築し、斬新なエンターテイメントを生み出し続けています。

2025年秋、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の恐怖レベルをさらに進化・増幅、全てを忘れるほど恐ろしい超刺激的な体験を展開!

日本のハロウィーンを、2025年も“超絶叫”で盛り上げるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ハロウィーン・イベント 』に期待が高まります。

パークを飛び出した“正気を失う”超恐怖が、東京のど真ん中を襲う真夏のハロウィーン・イベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがサーティワン青山店にて2025年8月28日より3日間にわたり実施する「喰うか。喰われるか。恐怖の I SCREAM店」の紹介でした!

