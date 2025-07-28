ÉÔÎÑ¼Õºá¤ÎÌ§ÎØ¸ü²ð»á¡¢X¤Ç¶»Ãæ¡¡½µ´©»ï¡õ¡ÖÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¼þ°Ï¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤«¤é¤·¤¿¤é°ìÈÖ¥¯¥½¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ØFLASH¡Ù¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¼ÕºáÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢X¤Ç»×¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÄÌ§ÎØ¸ü²ð»á¤¬ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼Õºá¡¡ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â
¡¡Ì§ÎØ»á¤Ï¡Ö²¿¤Î¸ø±×À¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òË½¤¤¤ÆÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë½µ´©»ï¤È¡¢²ÈÂ²¤¬²Ä°¥ÁÛ¤È¤«ÀµÏÀ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤·¤ÆÍí¤ó¤Ç¤¯¤ëÏ¢Ãæ¤¬²ÈÂ²¤«¤é¤·¤¿¤é°ìÈÖ¥¯¥½¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¼Õºá¡Ûº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ì§ÎØ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¢¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤Ï²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¤Ë¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¡¢·ù¤Ê»×¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤ÉºÊ¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î²ÈÂ²¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤ËºÊ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼0¡¢·îµë23Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¡£ÆÍÁ³ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åö½é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ëº§À¸³è¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖËÍ¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ëÅÙ¤Ë°ìÈÖÌÂÏÇ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤â¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¡Ö»ä¤Ïº£¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²ó¤³¤Î»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤ÎÌ¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¤¹¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»þÀÞ¡¢ÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤Î·ï¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿®Íê¤ò¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÌá¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÄÌ§ÎØ¸ü²ð»á¤¬ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¼Õºá¡¡ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â
¡¡Ì§ÎØ»á¤Ï¡Ö²¿¤Î¸ø±×À¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òË½¤¤¤ÆÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë½µ´©»ï¤È¡¢²ÈÂ²¤¬²Ä°¥ÁÛ¤È¤«ÀµÏÀ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤·¤ÆÍí¤ó¤Ç¤¯¤ëÏ¢Ãæ¤¬²ÈÂ²¤«¤é¤·¤¿¤é°ìÈÖ¥¯¥½¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¼Õºá¡Ûº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ì§ÎØ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¢¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¼¡¹¤È°ìÎé¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤ËºÊ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼0¡¢·îµë23Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¡£ÆÍÁ³ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Åö½é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ëº§À¸³è¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖËÍ¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ëÅÙ¤Ë°ìÈÖÌÂÏÇ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤â¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¡Ö»ä¤Ïº£¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²ó¤³¤Î»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤ÎÌ¤½Ï¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¤¹¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»þÀÞ¡¢ÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤Î·ï¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿®Íê¤ò¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÌá¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£