¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤¬¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¡¼¥É¾ðÊó¤òÈãÈ½¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¡¢£³£±Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÁ°¤Ëà¸ÅÁãá¤ÎÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊüÁ÷¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®¤¸¤ë¤Ê¡×¤È·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò£´¡½£³¤Ç²¼¤·¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥é¤Ï¡¢£Å£Ó£Ð£Î¤¬£Í£Ì£Â¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¤Î±½¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¸å¡¢¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂÁ°¡¢Áª¼ê¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡¡
¡Ö¤¢¤Þ¤êµ»ö¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï£Å£Ó£Ð£Î¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤ò¿®¤¸¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤À¡£Ê¬¤«¤ë¤À¤í¡©¡×¤È¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÁ°¤Î£´Ç¯´Ö¡¢¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï£Å£Ó£Ð£Î¤Ç²òÀâ¼Ô¤ò·Ð¸³¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê£Ó£Î£Ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤ÎÏÃÂê¤òÃµ¤»¤Ð¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤Ë¤ÏÌîµå¥Í¥¿¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤ä±½¡¢¿ÍÌ®ºî¤ê¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Äµ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤µ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¾ðÊó¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢£Å£Ó£Ð£Î¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¶¤Î¥È¥ì¡¼¥É¾ðÊó¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤â¼é¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤òËäÁò¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤òÈò¤±¤¿¡£