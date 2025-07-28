¥¢¥ó¥ß¥«¡Ö77ºÐ¤Î»ä¡ªµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡È25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¡É¤ÈÂÐÌÌ
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤¬7·î26Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¡È25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¡É¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
26Æü¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢6²óÌÜ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¤È¡¢É×¤ÇÊÆ¹ñ¿Í¼Â¶È²È¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤È¸½ÃÏË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£200Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤òË¬¤ì¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢»õ¡¦È±¡¦¹ü¡¦¶ÚÆù¡¦ÌÜ¡¦¿´Â¡¡¦·ì´É¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¾ðÊó¤«¤é¡È25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¡É¤Î»Ñ¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤òÂÎ¸³¡£¡Ö25Ç¯¸å¤Î77ºÐ¤Î»ä¡ªµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö»õ¤¬A¥é¥ó¥¯´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤È¡È25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤äÀ¸³è´Ä¶¡¢¿©¤äÈþÍÆ¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤âÂ¿¤¯¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½Õ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡É¤â°ú¤Â³¤Âç¿Íµ¤¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SDGs¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ß¥¹¥ÈÊ®¼Í¤Î°ÜÆ°·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¤ï¤º¤«Æó¿§¤ÎÁÇºà¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ÇÆú¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤ÄÉÔ»×µÄ¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¡¢ËüÇî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤¤À¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¢¥Ã¥×Í¤êÆñ¤¤¡×¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«É×ÉØÂçºåËüÇî¤ª¤ª¤¤ËºÇ¹â¤ª¡¼¡×¡Ö¿Í´ÖÀöÂõµ¡Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËüÇî¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¡ÄÃÎ¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ÊÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¤ß¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤¬·ò¹¯¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
26Æü¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢6²óÌÜ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¤È¡¢É×¤ÇÊÆ¹ñ¿Í¼Â¶È²È¤Î¥»¥ª¥É¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤È¸½ÃÏË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£200Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤òË¬¤ì¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤äÀ¸³è´Ä¶¡¢¿©¤äÈþÍÆ¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤âÂ¿¤¯¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½Õ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡É¤â°ú¤Â³¤Âç¿Íµ¤¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢SDGs¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ß¥¹¥ÈÊ®¼Í¤Î°ÜÆ°·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¤ï¤º¤«Æó¿§¤ÎÁÇºà¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ÇÆú¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤ÄÉÔ»×µÄ¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¡¢ËüÇî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤¤À¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¢¥Ã¥×Í¤êÆñ¤¤¡×¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«É×ÉØÂçºåËüÇî¤ª¤ª¤¤ËºÇ¹â¤ª¡¼¡×¡Ö¿Í´ÖÀöÂõµ¡Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËüÇî¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¡ÄÃÎ¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ÊÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¤ß¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö25Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤¬·ò¹¯¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£