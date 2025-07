セガ ラッキーくじTVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collectionが登場。

セガオリジナルのかわいいデフォルメイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのくじをミニストップやその他ホビーショップなどで楽しめます☆

セガ ラッキーくじTVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collection

発売日:2025年7月25日(金)より順次

価格:1回 700円(税込)

取扱店:ミニストップ、その他ホビーショップなど

※店舗へのお問合せはお控えください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※数量限定のため完売の可能性もあります

セガ ラッキーくじTVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collectionが、ミニストップやその他ホビーショップなどに順次登場。

かわいくデフォルメしたキャラクターイラストをあしらった、セガオリジナルのグッズが当たる、ハズレなしのくじを楽しめます☆

9等級の賞品にくわえて、最後のくじを引くと貰える、“ラストラッキー賞”も用意。

クッションやフロアマットなど、お部屋で使えるグッズを取りそろえています。

ほかにもハンドタオルやアクリルスタンド、クリアファイル&ステッカーなど、持ち運びや日常使いにぴったりなグッズもラインナップ。

さらに、2025年8月22日より「セガ ラッキーくじオンライン」でも数量限定で発売されます!

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collection

販売期間:2025年8月22日(金)〜9月13日(土)23:59

価格:1回700円+送料660円(税込・初回購入時のみ)

※諸般の事情により販売期間が変更になる可能性があります

※賞品がなくなり次第、販売終了

2025年8月22日からはオンラインでくじを楽しめる「セガ ラッキーくじオンライン」での販売がスタート。

近くにお店がない人や買い逃した人も、TVアニメ「魔法使いの約束」のグッズが当たるチャンスです!

A賞 ビッグクッション(中央の国)

A賞のビッグクッションは、中央の国の魔法使い4人のデザイン。

かわいくデフォルメされた「オズ」「アーサー」「カイン」「リケ」の姿が描かれています☆

B賞 ビッグクッション(北の国)

B賞のビッグクッションには、北の国の魔法使いたちが登場。

双子の魔法使い「スノウ」と「ホワイト」に、「ミスラ」「オーエン」「ブラッドリー」の5人がいます!

C賞 ビッグクッション(東の国)

C賞は、東の国の魔法使いたちを描いたデザイン。

「ファウスト」「シノ」「ヒースクリフ」「ネロ」の4人が、デフォルメタッチで描かれています☆

D賞 ビッグクッション(西の国)

西の国の魔法使いたちは、D賞のビッグクッションに登場。

「シャイロック」「ムル」「クロエ」「ラスティカ」の姿があります!

E賞 ビッグクッション(南の国)

E賞のビッグクッションは、南の国の魔法使いたちをあしらったデザイン。

「フィガロ」「ルチル」「レノックス」「ミチル」の4人が描かれています☆

F賞 ハンドタオル

種類:全5種

F賞のハンドタオルは、国ごとのデザインで全5種類。

デフォルメイラストのキャラクターたちが並んだ、普段使いできるグッズです。

G賞 ミニアクリルスタンド(中央・東・西の国)

種類:全12種

G賞の賞品は、好きな場所に飾って楽しめるミニアクリルスタンド。

中央の国・東の国・西の国の魔法使いが揃っています!

H賞 ミニアクリルスタンド(北・南の国)

種類:全9種

北の国と南の国の魔法使いたちは、H賞のミニアクリルスタンドに登場。

お気に入りキャラクターを集めたり、同じ国の魔法使いを揃えたりできるグッズです☆

I賞 クリアファイル&ステッカーセット

種類:全5種

I賞は、クリアファイルとステッカーのセット。

国別のデザインで全5種類のラインナップです!

ラストラッキー賞 フロアマット

最後のくじを引いた人がもらえる「ラストラッキー賞」は、デフォルメイラストを散りばめたフロアマット。

お部屋の中を楽しい雰囲気にしてくれ、ほかのグッズと一緒に使いたくなります。

ダブルラッキー賞

セガ ラッキーくじTVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collectionは、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も用意。

抽選で10名に「G賞 ミニアクリルスタンド(中央・東・西の国)」と「H賞 ミニアクリルスタンド(北・南の国)」の全種セットがもらえます!

※セガ ラッキーくじオンラインではダブルラッキー賞の抽選方法が異なります

TVアニメ「魔法使いの約束」のかわいいデフォルメイラストを使った、クッションやハンドタオル、アクリルスタンドなどが当たるセガ ラッキーくじ。

セガ ラッキーくじTVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collectionは、2025年7月25日より順次発売中です!

