【シュタゲの日セール】 開催期間:7月28日~8月3日

スパイク・チュンソフトは、「シュタゲの日セール」を7月28日から8月3日までSteamにて開催する。

このセールには「STEINS;GATE」、「STEINS;GATE 0」、「STEINS;GATE ELITE」など9タイトルが出品され、全作品80%OFF価格で販売される。

「STEINS;GATE」

2,980円 → 596円 80%OFF

□「STEINS;GATE」のページ

「STEINS;GATE 0」

3,480円 → 696円 80%OFF

□「STEINS;GATE 0」のページ

「STEINS;GATE ELITE」

6,480円 → 1,296円 80%OFF

□「STEINS;GATE ELITE」のページ

「STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん」

2,980円 → 596円 80%OFF

□「STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん」のページ

「ROBOTICS;NOTES ELITE」

3,980円 → 796円 80%OFF

□「ROBOTICS;NOTES ELITE」のページ

「ROBOTICS;NOTES DaSH」

3,980円 → 796円 80%OFF

□「ROBOTICS;NOTES DaSH」のページ

「CHAOS;HEAD NOAH」

3,300円 → 660円 80%OFF

□「CHAOS;HEAD NOAH」のページ

「CHAOS;CHILD」

3,300円 → 660円 80%OFF

□「CHAOS;CHILD」のページ

「ANONYMOUS;CODE」

7,000円 → 1,400円 80%OFF

□「ANONYMOUS;CODE」のページ

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

