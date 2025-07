資生堂オンラインストア、リニューアル1周年記念の「資生堂オンラインストア 1st Anniversaryキャンペーン」を開催!

ハローキティ限定グッズプレゼント第2弾のほか、人気ブランドの限定キット販売や、リップ刻印サービスを楽しめるキャンペーンも実施されます☆

資生堂オンラインストア 1st Anniversaryキャンペーン

開催期間:2025年7月25日(金)〜8月6日(水)

キャンペーン特設サイト:https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/campaign/all/1stanniversary/

資生堂グループの公式ECサイト「資生堂オンラインストア(SHISEIDO ONLINE STORE)」が、2025年7月25日にリニューアル1周年を迎えました!

それを記念して、「資生堂オンラインストア 1st Anniversaryキャンペーン」が開催されます。

今回のキャンペーンでは、資生堂グループの人気ブランドから選定された、ここでしか手に入らないスペシャル限定キットの販売や、対象リップ商品にお好きな刻印を施せる無料サービスを実施。

また、大好評の「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーン「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」の限定グッズ第2弾情報も新たに公開されました☆

特別限定キット全59種を販売

販売期間:2025年7月25日(金)〜8月6日(水)

特別限定キット一覧:https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/campaign/all/1stanniversary/kit/

資生堂グループの各ブランド定番商品に特製サイズ等がセットになったお得な限定キットが数量限定で登場。

「SHISEIDO」はもちろん、「SHISEIDO MEN」のアイテムなど、資生堂の人気ブランドから全59種類がラインナップ!

「エリクシール」や、

「HAKU」からも、それぞれ数種類ずつ限定キットが登場しています。

※限定キットはなくなり次第終了です

リップ刻印無料キャンペーン

期間:2025年7月25日(金)〜2025年8月6日(水)

刻印サービスの一覧:https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/campaign/all/1stanniversary/#engraving

自分へのご褒美や、大切な記念日にぴったりの、刻印を施した自分だけの特別なリップ。

資生堂オンラインストア限定で、対象コスメに好きな刻印を施すことができるサービスを本キャンペーン期間中無料で利用できます!

自分への贈り物としてはもちろん、大切な方に世界に1つだけのオリジナルギフトとしてもおすすめです。

いつも愛用しているリップはもちろん、気になっていたブランドのリップで試すこともできます☆

スタイリッシュな「SHISEIDO MEN」のリップは、パートナーへの贈り物にぴったりです!

※キャンペーン期間以外は、刻印サービス料として税込330円がかかります

スペシャルLIVE配信

日時:2025年7月25日(金)19:00〜配信

LIVE配信URL:https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/campaign/all/beautynight2021/

資生堂パーソナルビューティーパートナーが、1st Anniversaryキャンペーン限定キットの魅力を紹介するLIVE動画が配信されます。

商品の特徴や使い方を実演しながら、視聴者からの質問にもリアルタイムで答えてくれます!

さらに、LIVE配信を視聴した方だけの特別な特典も。

限定キットのお買い物の参考にもおすすめです☆

ハローキティとコラボした限定グッズがもらえる!限定グッズ特典キャンペーン第2弾

キャンペーン期間:開催中〜2025年9月30日(火)

資生堂オンラインストアでは、「ハローキティ」とのコラボレーションキャンペーン「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」を実施中。

期間中、条件を満たしたお買い物で、限定コラボグッズがプレゼントされます☆

毎月新しいグッズが続々登場します。

サンリオ「ハローキティ」とのコラボ企画!資生堂オンラインストア「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」 サンリオ「ハローキティ」とのコラボ企画!資生堂オンラインストア「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」 続きを見る

※限定コラボグッズはなくなり次第終了

必ずもらえる!「資生堂オンラインストア × ハローキティ オリジナルトラベルポーチ」

期間:2025年7月16日(水)〜2025年8月6日(火)

夏旅を快適に楽しめるトラベルグッズ!

ピンクがキュートなトラベルポーチが、期間中エントリー後、1回のお買い物につきスキンケア商品1品以上を含む合計金額13,200円(税込)以上でプレゼントされます。

先着10,000名に必ずもらえる!「資生堂オンラインストア × ハローキティ オリジナルステッカー」

期間:2025年7月25日(金)〜なくなり次第終了

期間中「資生堂オンラインストア公式LINEアカウント」とID連携&エントリー後、1回のご購入金額3,300円(税込)以上でプレゼントされます。

「ハローキティ」と化粧グッズの組み合わせが、かわいいステッカーです☆

7月・8月・9月の「ハローキティ」限定グッズプレゼントまとめ

2025年7月のプレゼントです。

好評につき、資生堂オンラインストア × ハローキティ 「ミニトート」「クリアファイル」は終了しています。

8月にも、キュートな「ハローキティ」限定グッズが登場します!

9月には、水色が爽やかなショッピングバッグが登場。

毎月お買い物をしてプレゼントをゲットしたくなる、かわいいラインナップになっています☆

※購入対象商品:クレ・ド・ポー ボーテを除く、資生堂オンラインストア取り扱い商品

※キャンペーンの詳細、ご注意事項はEnjoy サマービューティーキャンペーン2025 特設サイトを確認ください

資生堂オンラインストアについて

URL:https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/

デイリー使いのアイテムからラグジュアリーブランドのアイテムまで、さまざまな資生堂のブランドを取り扱う資生堂オンラインストア。

さらに、新商品・限定品・最新トレンドのビューティー情報まで、幅広い情報も知ることができます☆

オンラインストア限定 サンプルお試しサービス

資生堂オンラインストアでは定番アイテムや新商品まで、気になる商品のサンプルセットを気軽に注文できるサービスを実施。

気になるコスメをサンプルで試せるのも嬉しいポイントです。

現品や特典をプレゼント 定期お届けサービス

無理なく続けて一層キレイを高めてほしいという想いから、おトクで安心な「定期お届けサービス」を実施。

毎日をがんばる方のために、美と健康の習慣づくりを応援するサービスです。

資生堂オンラインストアのうれしいサービス

税込2,750円以上で送料が無料になります。

また、最短翌日配送でのお届けもうれしいサービスです。

支払いは、楽天ペイ/d払い/auかんたん決済/Amazon Pay/メルペイ/PayPayなら手数料無料。

購入に応じて、お買い物に使えるポイントプログラム「Beauty Keyポイント」が貯まります。

※Beauty Keyとは、資生堂のメンバーシッププログラムです

さらに、購入条件を満たすと、資生堂オンラインストア限定「資生堂パーラー スイーツ」のプレゼントも!

※スイーツ特典・購入条件は購入時期によって異なります

※クレ・ド・ポー ボーテの商品は特典の対象外です

※特典は数に限りがあるので、毎月無くなり次第終了

限定キットやリップ刻印サービス、かわいい「ハローキティ」グッズのプレゼントなど、お楽しみ満載のキャンペーン!

「資生堂オンラインストア 1st Anniversaryキャンペーン」は2025年7月25日から8月6日まで、「ハローキティ」とのコラボキャンペーン「Enjoy サマービューティーキャンペーン2025」は2025年9月30日まで開催中です。

