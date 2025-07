近年は生成AIを使ったプログラミング手法であるバイブコーディングが注目を集めており、この普及によってプログラミング知識がない人でもアプリやソフトウェアを開発できるようになると期待されています。Googleが現地時間の2025年7月24日、自然言語やビジュアルエディターを使ってAIアプリを開発・共有できるバイブコーディングツール「Opal」を発表しました。Introducing Opal: describe, create, and share your AI mini-apps - Google Developers Blog

https://developers.googleblog.com/en/introducing-opal/Google is testing a vibe-coding app called Opal | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/25/google-is-testing-a-vibe-coding-app-called-opal/Opalはユーザーが実際のプログラミングを行うことなく、プロンプトでの指示やビジュアルエディターの編集により、AIアプリを構築できるというバイブコーディングツールです。Opalに搭載されている主な機能は以下の通り。1:ワークフローの作成ユーザーはアプリなどのロジックを自然言語で記述するだけで、Opalがアプリのワークフローを簡素化および視覚化してくれます。これにより、ユーザーがプロンプトの入力やAIモデルの呼び出し、その他のツールとの連携などを実行し、強力なマルチステップアプリを構築できるようになるとのこと。2:アプリの編集Opalはプロンプトの指示を視覚的なワークフローに変換してくれるため、ユーザーは会話型の自然言語コマンドやビジュアルエディターを使用し、AIアプリの細かい調整や編集を行うことができます。3:アプリの共有Opalを使ってAIアプリを構築したら、ユーザー自身のGoogleアカウントを使ってすぐに使用可能なアプリとして共有可能です。Opalを使ってどのようなAIアプリを作成できるのかは、以下の動画で解説されています。Introducing Opal - YouTubeOpalでAIアプリを作るには2つの方法があります。まず1つ目が、ギャラリーにあるアプリを選択し、その中身を改変するという方法。2つ目が、「Create New(新規作成)」をクリックして完全に新しいアプリを作るという方法です。今回は、「An app that takes a topic and use case context as input, and generates a blog post with a video.(トピックとユースケースの文脈を入力として受け取り、動画付きのブログ記事を生成するアプリ)」という指示を与え、AIアプリを作成させました。作成したAIアプリを使用してみます。ブログ記事のトピックとして「Future is no-code(未来はノーコード)」「tech freelance blogger(テクノロジー系のフリーランスブロガー)」を入力。上部の「Editor(エディター)」をクリックすると、AIアプリがどのようなワークフローでタスクを実行しているのかが視覚的に表示されます。ステップをクリックすると、その中でどのようなプロンプトに従って動作しているのかを確認可能。ワークフローやプロンプトを編集することで、アプリの動作を調整または改変できます。しばらく待機していると、AIアプリがブログ記事を生成しました。下部にはAI生成の動画も添付されていました。AIアプリを共有したい場合は、右上の「Share app(アプリを共有)」をクリック。「Publish your Opal(あなたのOpalを共有)」のトグルをオンにするとURLが表示されます。このURLを共有することで、AIアプリを友人や知人に使ってもらうことができます。なお、記事作成時点のOpalは、アメリカ限定でパブリックベータ版が公開されています。