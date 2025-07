ミュウミュウの「ポケットバッグ」シリーズに新スタイルが登場。機能と洗練が共存する新しいラグジュアリーのかたち

2023年春夏コレクションのランウェイで鮮烈なデビューを飾った、ミュウミュウ(Miu Miu)の「ポケットバッグ」シリーズ。ボディ全面に大胆に配された立体的なポケットが印象的なこのバッグは、ミュウミュウらしいノンシャランなムードと、実用性を兼ね備えたデザインで瞬く間にアイコニックな存在となりました。そしてこの夏、待望の新スタイルが登場。より多様なライフスタイルにフィットする、ラージサイズのホーボーバッグとトップハンドルバッグが新たにラインアップに加わりました。

Courtesy of Miu Miuクラフツマンシップを感じさせる上質な素材使いもこのシリーズの大きな魅力です。ボディには、しなやかで手に吸い付くような質感のナッパレザーと、クラシカルなムードを湛えるスムースカーフレザーを採用。なかでもナッパは、ヴィンテージのような風合いを引き出すウォッシュ加工やエイジング加工が施され、時間とともに味わいが増していく、いわば“育てるバッグ”としての側面も持ち合わせています。使い込むほどに馴染み、自分だけの表情へと変化していくプロセスに、革小物好きなら誰しも心を奪われるはずです。Courtesy of Miu Miuカラーは、どんな装いにも溶け込むブラック、ブラウン、そして深みのあるヴィンテージブラウンの3色展開。どれもタイムレスでありながら、スタイリングに奥行きを与えるニュアンスカラーです。フォルムは、あくまで洗練されていながらも、バッグ自体は非常に軽量で、アクティブな日常にも寄り添うつくり。ミュウミュウが掲げる「機能性とエレガンスの融合」という理念が、プロダクトを通してリアルに体現されています。Courtesy of Miu Miuファッションの“見せる”と“使える”の両極を、ラグジュアリーの領域で両立させることは、決して容易ではありません。しかし「ポケットバッグ」は、それをミュウミュウらしいウィットと洗練で軽やかに成し遂げています。日常の延長線上にあるラグジュアリーを提案する、今の時代にふさわしいバッグとして、これからも注目を集め続けることでしょう。Courtesy of Miu Miuお問い合わせ:ミュウミュウ クライアントサービスTel: 0120-451-993