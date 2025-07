『Flow*er 〜TSUBASA SAKIYAMA LIVE & TRIP MOVIE〜』LIVE音源

2025年7月28日デジタルリリース

https://sakiyamatsubasa.lnk.to/FlowerTSUBASASAKIYAMALIVE

01. At the beginning -OPSE-

02. Re:quest

03. FREE YOUR HAND

04. Believer

05. Salvia

06. スノーギフト

07. 月花夜

08. キンモクセイ

09. 朗読「サルビアの花束

10. Break Through!

11. ダンシング☆サムライ

12. 太陽系デスコ

13. Crescent Moon

14. 螺旋

15. frost flower

16. 君の隣へ