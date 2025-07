マーベル・スタジオによる「ファンタスティック4」待望の第1作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の公開直前イベントを開催!

作品のテーマカラーである“ブルー”をポイントとした衣装に身を包んだ坂本真綾さん、岩崎正寛さん、楠大典さん、上田麗奈さんら豪華日本版声優陣が登壇されました。

さらにマーベルファンのせいや(霜降り明星)さん、ウルフ アロンさん、西野七瀬さんが一同に集い、映画の公開と、マーベル・スタジオの今後を担う新ヒーローの誕生を祝福しました。

マーベル映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』公開記念イベント

公開日:2025年7月25日(金)日米同時公開

監督:マット・シャクマン

キャスト:ペドロ・パスカル、ヴァネッサ・カービー、ジョセフ・クイン、エボン・モス=バクラック

日本版声優:子安武人(リード・リチャーズ/ミスター・ファンタスティック役)、坂本真綾(スー・ストーム/インビジブル・ウーマン役)、林勇(ジョニー・ストーム/ヒューマン・トーチ役)、岩崎正寛(ベン・グリム/ザ・シング役)、楠大典(ギャラクタス役)、上田麗奈(シルバーサーファー役)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

アメリカ映画チケット販売大手Fandangoにて前売り券の初日売上が2025年の新記録を達成した、マーベル映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』

先日、アメリカのメディア関係者によるリアクションが解禁され、「これはまさにマーベル・スタジオの最高傑作だ」「4人のメインキャストの演技がとても素晴らしい」「IMAXで見るべき作品。ギャラクタスの迫力はまさに圧巻」など絶賛の声が続々と寄せられ、日本国内では先日最速上映会が開催されるや否や、「最高面白かった!」「家族や大切な人と見てほしい感動の最高傑作」「今後のマーベル作品がさらに楽しみになる一作」と早くも絶賛の嵐を呼び、国内外から熱い視線が注がれています。

全世界待望の劇場公開を翌日に控えた7月24日『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の公開直前イベントが開催されました!

まず登場したのは、本作を“声”で彩った豪華日本版声優陣。

“ファンタスティック4”のメンバーであり、自身の身体を透明化させ、目に見えないフォース・フィールドを操る能力を持つ、スー・ストーム/インビジブル・ウーマンを演じた坂本真綾さんは、

観終わった瞬間には、“あぁ、観終わったな”というよりも“あぁ、始まったな”と、これからをますます期待させてくれるような作品です。

“まだまだ彼らの活躍が見たい!”

という想いでいっぱいになりました!

と見どころを語り、自身の役どころについては

紅一点、知的な女性なのですが、(“ファンタスティック4”のリーダーである)リードよりもリーダー的な雰囲気で、家族やチームを引っ張っていきます。

と説明。

彼女は母親になるという選択をするのですが、私も3歳の子供がいるので、彼女の母になる気持ちに共感しながら演じました。

と収録を振り返りました。

また、スーと同じ“ファンタスティック4”のメンバーで、岩のように頑固な身体と怪力を持つ、ベン・グリム/ザ・シングを演じた岩崎正寛さんは、映画の魅力について

すごくド迫力のアクション満載な映画。

としつつ、

それ以上に、ヒューマンドラマ、人と人との心の触れ合いが丁寧に描かれている映画だなと。

観終わった後に、“ちゃんと映画を観た”という心持ちになりました。

と熱弁。

収録については

ベンは屈強な見た目なのですが、そのイメージよりは、彼の持っている“人としての優しさ”を意識して演じさせていただきました。

とコメントされました。

そんな彼らが演じる“ファンタスティック4”たちを脅かすのが、惑星を食い尽くす規格外の敵”宇宙神ギャラクタス”。

コミックスでも人気の役どころを演じた楠大典さんは

ギャラクタスについてどこまで解明されているか分からないのですが、善い人なのか、悪い人なのか、スタッフさんと相談しながら演じました。

と振り返り、

(ギャラクタスは)とにかくお腹がすいているんです。

そこが僕が1番共感したところだったかな(笑)

と会場を盛り上げながら、

(ネタバレになってしまうので)ギャラクタスがどうなるかはまだ言えないですが、これからの“ファンタスティック4”の活躍が楽しみになる終わり方の作品です。

これは皆で観ないと!

と作品をアピール。

ギャラクタスの使者で、全身を銀色に輝く謎のキャラクター、シルバーサーファー役の上田麗奈さんは

“家庭を持つヒーローたちの葛藤”に心震えました。

それぞれのキャラクターにとっての家族ってなんなんだろうとか、どういう存在なんだろうとか、そういうところも注目しながら皆さんにも見ていただきたいです。

と見どころを語り、自身の役について、

(登場する)全てのキャラクターが素敵なのですが、私個人としては“シルバーサーファーが1番好き”だと思ったキャラクターでした。

そんなキャラクターに出会えてとっても光栄でした!

と熱を込めました。

日本版声優&スペシャルゲストの“ファンタスティック4愛”炸裂!夏にぴったりの“氷の樽”で祝福!

主要キャラクターを演じる声優陣によるトークが盛り上がりをみせる中、ここでスペシャルゲストが登壇!

本作の“一言”声優でマーベル作品への初参加を果たした大のマーベルファン・霜降り明星 せいやさん、同じくマーベルの大ファンの柔道元オリンピック日本代表、先月プロレスラー転身を発表したことでも話題のウルフ アロンさん、そして、マーベル作品に触れヒーローの魅力に目覚めた西野七瀬さんも加わり、アツいトークを繰り広げました。

マーベルの熱狂的なファンとして、最新作の公開を心待ちにしていた様子のせいやさんは、一足早く本編を鑑賞し、

本当にすごいです!

今までにないドラマの部分がすごく面白くて…!

と大興奮。

“こういうの観たかった”というアクション、躍動する4人のコンビネーション、ベンとジョニーの関係性、家族愛…と、他のマーベル作品にはない“ファンタスティック4”ならではの良さの乱れ打ち…!“これこれ!”と思いながら、気がついたら3か所くらい泣いてしまっていました(笑)

と振り返りました。

高校時代からマーベル作品の大ファンで、

これまでの柔道人生を語る上で、マーベル作品に助けられてばかりだった。

というウルフさんも、せいやさんのトークを聞き

以下同文と言いたいところですが(笑)

と大きく共感しつつ、

家族愛も凄く素敵ですし、また次のアベンジャーズに向けて弾みのつく作品だなと思いました!

と大絶賛。

最近のマーベル作品は、全部観ていないと追いつけないよ…というイメージもあったのですが、今回は初めての方でも楽しめる作品でした!

とも語ってくださいました。

そして、最近マーベル作品にハマり、映画からドラマシリーズまで追いかけ始めたという西野さんもまた、最新作を存分に楽しんだようで、

すごかったです!

今回の戦う相手がかなり巨大なギャラクタスなので…。

迫力がすごかったです。

IMAXで観るのもオススメです。

と満面の笑み。

さらに西野さんは、家族で戦う“ファンタスティック4”にも共感したといい、

私も独り身ではなくなったというところもあって、家族愛という部分にも感じるものがありました。

ともコメント。

揺るぎない家族の絆で戦う“ファンタスティック4”の物語に、ゲストたちもすぐに虜になってしまった様子でした。

そんな“ファンタスティック4”は、2026年12月18日に日米同時公開が決定した『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』にも登場することが決定している期待のヒーローチーム。

せいやさんは

ファンの方には、“うわ!なにあれ!”っていうお馴染みのエンドクレジットにも注目していただきたいですし、『アベンジャーズ/エンドゲーム』でマーベル作品から離れてしまったような人にもオススメ。

“ファースト・ステップ”というだけあって、ここから入る人、“あのエンドゲームの興奮をもう1回”という人にとっても、アベンジャーズに向けての序章となる作品だと思います。

と見逃せない理由を語り、坂本さんは

もう一度“ファンタスティック4”に会えると決まっているのは嬉しいですね。

声優陣4人の絆も深まってきたところなので、次回作の活躍も期待してほしいです。

としみじみ。

彼らの物語は、アベンジャーズ新章に繋がる“ファースト・ステップ”として必見であると念押しされました。

その後、映画に纏わるトークがさらに展開。

映画タイトルにもある“ファースト・ステップ”にちなみ、【最近1歩踏み出したことは?】と問われると、ウルフさんは「新日本プロレス入団」と大きな話題にもなった自身の新たな挑戦について触れ、

先日柔道を引退しました。

柔道でもうやり残すことがなくなったらプロレスをやりたいとずっと思っていました。

大変なことも多いですが、毎日新しい発見がたくさんあるので、楽しみながら過ごしています。

新しいことをたくさんやって、一歩(ファースト・ステップ)踏み出していきたいと思います!

とコメント。

坂本さんは

ベランダ用のプール大きさ4倍にステップアップ。

暑い日が続くので、子供と一緒に入れるようになりました!

体育座りで入ってます(笑)

上田さんは

マーベルシリーズが大好きなマネージャーの夢が叶った。

オーディションの時から私以上に緊張して臨んでくださっていたのですが、“うちの事務所からマーベルシリーズに参加する人が出るなんて!

夢が叶った!”とすごく喜んでくれていて。

この作品で“ファースト・ステップ”が叶ったんだと思い嬉しくなりました!

とそれぞれに回答。

また、異なる特殊能力を活かして脅威に立ち向かっていくチーム“ファンタスティック4”にちなみ、【あなたの特殊能力は?】と問われると、せいやさんは

記憶ですね。

1回見たドラマとか映画とか割と再現できます。

好きで集中したら1回でそのシーンがセリフまで割と覚えているので、すごいなとよく言われます。

とコメント。

2〜3回しか観ていないという本作の予告をジェスチャーや擬音交じりの“せいや風”で全身で再現し、会場を大きく笑わせました。

そして西野さんも

駐車場の車を停めた位置を絶対に覚えている。

と同じく記憶力について触れ、

子供の時から親と一緒に出掛けた時も“こっちじゃないんだけどな”と思いながら、ちょっと泳がせていました(笑)

今はちゃんと言いますけど、テーマパークなどでもパッと分かるので便利です。

とコメント。

さらに楠さんは

夢を見る事ができる。

寝るときに、自分が見たい夢をまあまあの確率で見ることができます(笑)

岩崎さんは

出口が近い。

電車から降りた時に偶然、階段の近くだったり、乗り換えに近いところだったり…。

能力といって良いかわからないのですが、気がついたら能力が駄々洩れてるっていう(笑)

とそれぞれにコメント。

ユニークな回答の数々、会場に集まった観客たちを大いに盛り上げました。

ついに幕を開ける、マーベル・スタジオの新たな物語。

その公開を待ち望むファンたちに向けて、作品を代表して坂本さんから

“家族”というのが一つのキーワードになっていますが、“家族”だけでなく、自分の大切にしたい人や守りたい人を思い描きながら見ていただく作品なのかなと思います。

ドキドキしたり、格好良いなと思ったり、涙が出ちゃったりするシーンもあれば、くすっと笑えるシーンもあります。

皆さんの中にどこが鮮明に残るのか、是非感想を聞かせてほしいです。

字幕でも吹替でも、何度でも見ていただけたら嬉しいです!

と改めてメッセージを贈った後、映画の公開と『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』への始動を祝い、連日の酷暑を吹き飛ばす“特製の氷の樽”で仲良く鏡開きを実施!

岩崎さんが、自身が演じたザ・シングのアームをイメージしたオリジナルハンマーを使うと、会場から歓声が上がりました。

アベンジャーズ新章に向けた“ファースト・ステップ”として、この夏必見の超大作。

ここから始まるマーベル・スタジオの新たなストーリーが、いち早く体感できます。

2025年7月25日より日米同時公開されている、マーベル映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』公開記念イベントのレポートでした。

