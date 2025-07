【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

マンガ、ゲーム、ロボにヒーローと、多彩なジャンルのホビーを生み出しているユニオンクリエイティブ。「ワンダーフェスティバル2025[夏]」のユニオンクリエイティブブースも様々なジャンルが入り乱れていたカオスな空間だった。

そんな中でも、もっとも熱かったのはなんといってもやはり“美少女フィギュア”である。目玉となる「ウマ娘」のアグネスデジタルや、今回が初公開となる「NIKKE」のメイデンの原型をはじめとした美少女フィギュアを写真に収めてきたので、ぜひ見てもらいたい。

ユニオンクリエイティブブース

一際豪華なショーケースの中に展示されていたのは「ウマ娘 プリティーダービー アグネスデジタル ~愛麗 キョンシー~ 1/6スケール完成品フィギュア」。

ゲームに登場する「愛麗 キョンシー」をモチーフにした立体化。ピンクを基調とした衣装、袖やスカートのフリル、パンダのマスコットにお札など、“可愛さ”をこれでもかと盛り込んだ、レベルの高い作品となっている。

衣装や小物だけではなく、アグネスデジタルが見せる満面の笑顔もとても尊く、ファンなら絶対に推したくなる逸品だ。

【ウマ娘 プリティーダービー アグネスデジタル ~愛麗 キョンシー~ 1/6スケール完成品フィギュア 】

アグネスデジタルと同じショーケースで飾られていたのが、背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」の「メイデン アンダー・ザ・サン」の原型。

ゲーム内イベント「BEAUTY FULL SHOT」で見せたメイデンのセクシーな水着姿を忠実にフィギュア化。こぼれんばかりの圧巻ボディと、憂いを帯びた表情がグッとくる仕上がりとなっている。

今回は未塗装での展示だったが、塗装がされたらさらにどれほど魅力が上がるのか期待が高まるところである。

【メイデン アンダー・ザ・サン】

他にも、「アズールレーン」や「To LOVEるダークネス」などの王道美少女フィギュアからオリジナルの作品まで、魅力溢れるフィギュアがこれでもかと展示されていたので、まとめてお見せしたいと思う。

【ラフィーII うとうとビジーデーver.】【バッチ 華麗なるスピードスターver.】【ブレマートン ハッピーデーティング!ver.】【信濃 Anniversary Swimsuits Ver.(仮)】【ニュージャージー Anniversary Swimsuits Ver.(仮)】【ストラスブール 謡精舞うサーキット】【ジョッフル 祝福のスタートダッシュ】【西連寺春菜 1/4サイズ ミューズカラーVer】【モモ・ベリア・デビルーク 1/4サイズ ミューズカラーVer】【ティアーユ・ルナティーク 1/4サイズ ミューズカラーVer】【逆バニー】【アメの悪魔】【ムチの天使】【銀髪ちゃん】【月下美人】【ザコザコちゃん】【シオン・アルフィーネ】【冬木美波】【「魔法少女にあこがれて」マジアアズール 薄氷巫女 DXver.】【アンナ 透けチャイナドレスver.】【生足ちゃん】【キャミィ バニーVer.】【アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」木之本桜-soar-】【すーぱーそに子 ナースビキニver.】【ジオヴァーナ】

