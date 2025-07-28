劇場版「鬼滅の刃」最新作、公開10日間で観客動員910万人・興行収入128.7億円記録
【モデルプレス＝2025/07/28】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、7月18日より公開。27日まで公開10日間で、観客動員910万4483人、興行収入128億7217万6700円を記録した。
【写真】竈門炭治郎＆柱集結『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』ティザービジュアル
本作は公開3日間で日本歴代NO.1のスタートを切り、勢いそのままに、公開から8日間で興行収入100億円を突破（観客動員750万5702人、興行収入105億1805万7100円）。2020年10月に公開し日本映画として歴代No.1 の100億突破の最速記録を更新した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（公開10日間で100億を突破）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上、最速で100億を突破するという記録を更新した。（modelpress編集部）
■7月18日（金）〜27日（日）10日間興行成績合計
観客動員：9,104,483人／興行収入：12,872,176,700円
（興行通信社調べ）
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【写真】竈門炭治郎＆柱集結『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』ティザービジュアル
◆「鬼滅の刃」最新作、公開10日間で観客動員910万人
本作は公開3日間で日本歴代NO.1のスタートを切り、勢いそのままに、公開から8日間で興行収入100億円を突破（観客動員750万5702人、興行収入105億1805万7100円）。2020年10月に公開し日本映画として歴代No.1 の100億突破の最速記録を更新した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（公開10日間で100億を突破）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上、最速で100億を突破するという記録を更新した。（modelpress編集部）
◆興行成績
■7月18日（金）〜27日（日）10日間興行成績合計
観客動員：9,104,483人／興行収入：12,872,176,700円
（興行通信社調べ）
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