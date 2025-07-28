[Alexandros]、デビュー15周年記念し“ファン感謝祭”『VIP PARTY ‘25』開催 告知映像公開も
[Alexandros]が、デビュー15周年を記念したイベント『15th Anniversary VIP PARTY ‘25』を12月13日、14日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催。また、本公演の告知映像も公開された。
（関連：【映像あり】[Alexandros]、デビュー15周年記念イベント『15th Anniversary VIP PARTY ‘25』告知映像）
『VIP PARTY』は、[Alexandros]がアルバムリリース直後など、バンドの節目のタイミングで行ってきた“ファン感謝祭”的なスペシャルライブ。2012年に『Premium V.I.P. Party』として東京 渋谷CLUB QUATTROと大阪 Music Club JANUSにてスタートし、今回は7年4カ月ぶりの開催となる。
また、公開された告知映像では、バンドの歴代ドラマーのゲスト出演を示唆する内容も含まれている。
なお、本公演のチケットは現在[Alexandros]CREW会員限定で先行受付中だ。
（文＝リアルサウンド編集部）