総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（6月・マッキー牧元）

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

美食を求め全国を巡るマッキーさんの6月の「食スケジュール」を大公開!

6/1 夜「スパイスカフェ」(東京・押上)

人気インド料理店と「星のや東京」岡シェフとのコラボイベント。

スパイスカフェ

6/2 夜「炭火焼 ゆうじ」(東京・渋谷)

日本一だと信じて疑わない焼肉屋。

炭火焼 ゆうじ

6/2 夜「CAFFE ANTOLOGIA」(東京・代々木公園)

代々木公園そばにあるワンオペのバー。

CAFFE ANTOLOGIA 出典:cairnさん

6/3 昼「日本橋いづもや」(東京・新日本橋)

老舗鰻料理店。個性豊かな鰻料理がいただける。

日本橋いづもや

6/3 夜「コジコメ」(東京・三軒茶屋)

巧みな郷土料理が豊富なイタリアン。

コジコメ

6/4 夜「天城黒豚の店 橋本ホルモン」(東京・橋本)

滋味豊かな天城黒豚と新鮮なホルモンがいただける、豚焼肉の店。

天城黒豚の店 橋本ホルモン

6/5 昼「竹葉亭 銀座店」(東京・銀座)

老舗鰻屋で上等な天丼を。

竹葉亭 銀座店

6/5 夜「菓子 たかむら」(東京・神谷町)

秋田の名割烹が月に数回東京でやられる割烹。

菓子 たかむら

6/6 昼「Coffee&Lunch つるや」(東京・都立家政)

ハンバーグがおいしい喫茶店。

Coffee&Lunch つるや

6/6 夜「FLAMINGO」(東京・虎ノ門ヒルズ)

虎ノ門横丁にオープンした、恵比寿の人気イタリアンの姉妹店。

FLAMINGO 出典:iiishioriiiiさん

6/6 夜「和牛小皿しんうち」(東京・虎ノ門ヒルズ)

虎ノ門横丁にオープンした、神楽坂の牛串焼き屋の姉妹店。

和牛小皿しんうち 写真:お店から

6/7 夜「CARAVAN TORANOMON」(東京・虎ノ門ヒルズ)

名古屋の人気ピッツァバーの東京進出。

CARAVAN TORANOMON 出典:ゆっきょしさん

6/7 夜「虎ノ門 とだか」(東京・虎ノ門ヒルズ)

個性的な和食を日本酒で楽しむ。

虎ノ門 とだか 出典:SGGKさん

6/7 夜「並木藪蕎麦」(東京・浅草)

老舗そば屋。

並木藪蕎麦 出典:辣油は飲み物さん

6/7 夜「鷹匠壽」(東京・浅草)

鴨のお狩場焼き。

鷹匠壽 出典:みるみんくさん

6/8 夜「Attivo」(東京・虎ノ門ヒルズ)

ワンオペ深夜までやるイタリアン。

Attivo 写真:お店から

6/9 昼「すぎ田」(東京・蔵前)

東京を代表するとんかつの名店。

すぎ田

6/9 昼「トプカ 神田本店」(東京・淡路町)

昼はインドカレー、夜は居酒屋の人気店。

トプカ 神田本店

6/9 夜「鳥栄」(東京・湯島)

100年続く老舗鶏鍋屋。

鳥栄

6/10 夜「新ばし 星野」(東京・御成門)

割烹。「京味」出身者の中でも頭一つ抜けた料理を出される。

新ばし 星野

6/11 夜「みつい」(東京・麻布十番)

最近オープンした寿司屋。「青空」出身、繊細な仕事と個性豊かなネタがある。

みつい

6/12 昼「ルコック」(東京・代官山)

誠実で精緻な料理が楽しめるフレンチ。ジビエを料理していただいた。

ルコック

6/12 夜「寛心」(東京・赤羽橋)

「吉兆」出身の主人がオープンした割烹。アラカルトが多く、気が利いている。

寛心

6/13 昼「おおひら」(東京・野方)

野方の手打ち町そば屋。

おおひら

6/13 夜「ファイヤーホール4000 虎ノ門ヒルズ」(東京・虎ノ門ヒルズ)

火鍋の店だが、最近は他の料理も充実してきた。

ファイヤーホール4000 虎ノ門ヒルズ 写真:お店から

6/13 夜「器楽亭+」(東京・虎ノ門ヒルズ)

虎ノ門横丁内でも人気の居酒屋。

器楽亭+ 出典:ぴーたんたんさん

6/13 夜「プランチャ スリオラ」(東京・虎ノ門ヒルズ)

スペイン鉄板焼き料理、シェフが変わってさらなる進化を遂げた。

プランチャ スリオラ 写真:お店から

6/14 夜「番屋」(北海道)

漁師が営む、海鮮BBQ。

番屋

6/15 夜「OYAJI」(北海道)

元漁師が営む、居酒屋。

OYAJI 出典:tangweyfanさん

月後半も食巡りが止まらない!

6/16 朝「ウトロ漁協婦人部食堂」(北海道)

漁師の婦人部がやられる食堂、いくら丼が人気。

ウトロ漁協婦人部食堂

6/16 昼「女満別空港」(北海道)

蟹飯2つを食べ比べ。

女満別空港

女満別空港

6/17 昼「並木藪蕎麦」(東京・浅草)

再訪。老舗のそば屋で軽く食事。

並木藪蕎麦

6/17 夜「鷹匠壽」(東京・浅草)

再訪。真鴨のお狩場焼きの名店。

6/18 夜「片折」(石川)

割烹。今回はバイ貝や、ナス、鮎が素晴らしかった。

片折

6/19 朝「小川珈琲 本店」(京都)

手軽に朝食。

小川珈琲 本店

6/19 昼「仁修樓」(京都)

中国料理、すっぽんのアワビ詰煮込みが素晴らしかった。

仁修樓

6/19 夜「中華美食 心勇」(東京・田町)

「中国飯店」系列のカジュアルな店。

中華美食 心勇

6/20 昼「神田まつや 本店」(東京・淡路町)

老舗そば屋で昼飲み。何を頼んでもハズレがない。

神田まつや 本店

6/20 夜「青山ぼこい」(東京・表参道)

青山で一番好きな居酒屋。

青山ぼこい

6/20 夜「バー ジャダ」(東京・表参道)

人知れずひっそりと営むバー。

バー ジャダ 写真:お店から

6/21 夜「PER TE」(東京・溜池山王)

カリスマピッツァイオーロ鈴川シェフとイタリア郷土料理の第一人者小池シェフによる新店。

PER TE

6/21 夜「トラットリア シチリアーナ・ドンチッチョ」(東京・青山一丁目)

青山の不動の人気イタリアン。

トラットリア シチリアーナ・ドンチッチョ 出典:お肉モンスターさん

6/23 夜「水月亭」(京都)

京都では珍しい、豚焼肉ホルモンの店。

水月亭

6/23 夜「食堂ゑびす」(京都)

一流の魚や肉料理からうどんまでそろう、奇跡の食堂。

食堂ゑびす

6/24 朝「STREAMER COFFEE COMPANY KARASUMA NISHIKI」(京都)

街中のおしゃれなカフェ。

STREAMER COFFEE COMPANY KARASUMA NISHIKI

6/24 昼「奇天屋」(京都)

真っ当な天ぷら屋。

奇天屋

6/24 夜「日本料理 研野」(京都)

割烹。若き研野氏による自由闊達な料理がいい。

日本料理 研野

6/25 朝「室町干物食堂 めしさんど」(京都)

定食屋。朝から廉価な焼魚定食。

室町干物食堂 めしさんど

6/25 昼「老舗・名店弁当コーナー ジェイアール京都伊勢丹店」(京都)

下鴨にある割烹「下鴨福助」のお弁当。

老舗・名店弁当コーナー ジェイアール京都伊勢丹店

6/25 夜「Siamo noi」(東京・自由が丘)



イタリアン。元々「モンド」という店が心機一転し、オープン。見事な魚を生かした料理と羽衣のようなパスタで魅了する。

Siamo noi

6/26 朝「田舎そば かさい」(東京・中野)

東京随一の立ち食いそば屋。

田舎そば かさい 出典:YamaNe79さん

6/26 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

イタリアン。シェフへの無茶振り会。餃子とお好み焼きが面白かった。

DepTH brianza

6/26 夜「浜作 新本店」(京都)

日本を代表する割烹。京仕立ての鱧お椀、スズキの骨つき焼きなど、突き抜けたおいしさ。

浜作 新本店

6/27 昼「焼肉ホルモンあさひ」(愛知)

昼ご飯の試食。牛丼、土手煮丼、ハンバーグ、いずれも素晴らしい。

焼肉ホルモンあさひ

6/27 夜「とんかつ みとん 四間道」(愛知)

注文されてから肉を切り出す、希少なとんかつ屋。ご飯やソースもおいしい。

とんかつ みとん 四間道

6/28 昼「どぜう飯田屋」(東京・浅草)

老舗どじょう鍋屋。

どぜう飯田屋

6/28 夜「オトワ レストラン」(栃木)

日本を代表するフレンチ。クラシックな中に新風を吹き込まれている。

オトワ レストラン

6/29 昼「アンジェロコート東京 宇都宮」(栃木)

三陸を忘れない。若者たちへ。というテーマで、10人のシェフがコラボ。

アンジェロコート東京 宇都宮

6/30 夜「パトゥ」(東京・六本木一丁目)

神戸より移転してきたフレンチの名店。シンプルさの中にナイフの切れ味を持つ料理。

パトゥ

6マッキー牧元さんの2025年月の食費の合計は……?

食費はなんと「860,858円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

教えてくれた人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

