アメリカの輸出規制によって中国ではAI向けの高性能半導体が入手困難になっています。そんな中国にNVIDIAの一般向けフラッグシップグラフィックボード「GeForce RTX 5090」をAI向けに魔改造している業者が存在することが明らかになりました。動画サイトのBilibiliに投稿された映像には、輸出規制対象であるはずのGeForce RTX 5090からGPUダイを取り出してカスタム基板に取り付けるまでの一部始終が映っています。

RTX5090的显卡是怎么生产的,超泰涡轮5090显卡生产全过程_哔哩哔哩_bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1Px8wzuEQ4/RTX 5090s get ready to blow with AI-focused makeovers in China - industrial production lines transplant GPU and memory from gaming cards onto server-ready PCBs with blower-style coolers | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/rtx-5090s-get-ready-to-blow-with-ai-focused-makeovers-in-china-industrial-production-lines-transplant-gpu-and-memory-from-gaming-cards-onto-server-ready-pcbs-with-blower-style-coolers作業場に山積みになったINNO3D製のGeForce RTX 5090搭載ボード。パッケージを見るに、これらのボードは中国向けの性能制限版であるGeForce RTX 5090 Dではなく、フル性能版のGeForce RTX 5090であることが分かります。Palit製のボードも大量に保有。入手困難なはずのGeForce RTX 5090搭載ボードが大量に置かれています。GeForce RTX 5090搭載ボードは、改造前に動作チェックが行われます。テストをクリアした個体のみが、改造工程に進めます。改造時には、まずGeForce RTX 5090のGPUダイを取り出すべく、ボードを分解します。どんどん分解して、基板が積み重なっていきます。取り外された基板たち。基板が大量に並んでいます。続いて、基板からGPUダイを取り外します。外せました。取り外したGPUダイは、改造業者の専用基板に移植されます。これは基板を作っているところ。基板の配線はこんな感じ。精密機械を用いて基板にGPUダイを取り付けます。GPUダイを取り付けたら、高精細センサーを用いて製品チェックを実施。チェックを通過したGPUダイ取り付け済み基板たち。基板に独自設計の外装を取り付けます。バックプレートも装着。これで魔改造版のGeForce RTX 5090搭載ボードが完成しました。完成したボードは、出荷前に製品テストを実施します。テストを通過したボードを箱詰め。パッケージには「Ready For A.I」と記されています。完成品とパッケージを並べたところ。魔改造版GeForce RTX 5090搭載ボードの大きな特徴は「2スロットに収まる薄さ」と「外排気」です。一般的なGeForce RTX 5090搭載ボードはケース内に排熱する内排気式の冷却機構を備えており、ケース内に複数台のグラフィックボードを設置する用途では不利です。一方で魔改造版はケースの外に熱を逃がす構造を採用しているため、「1台のマシンに大量のグラフィックボードを搭載して並列処理を実行する」というAIワークフローに適しているというわけです。