28日午後0時10分ごろ、北海道で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は十勝地方南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、北海道の浦河町と更別村です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□北海道

浦河町 更別村

■震度3

□北海道

様似町 十勝大樹町 広尾町

札幌東区 千歳市 白老町

厚真町 安平町 むかわ町

平取町 新冠町 新ひだか町

鹿追町 芽室町 幕別町

十勝池田町 浦幌町

■震度2

□北海道

えりも町 中札内村 札幌北区

札幌白石区 札幌豊平区 札幌南区

札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区

江別市 恵庭市 北広島市

室蘭市 苫小牧市 登別市

日高地方日高町 上士幌町 新得町

足寄町 帯広市 音更町

士幌町 十勝清水町 豊頃町

本別町 石狩市 新篠津村

函館市 小樽市 余市町

岩見沢市 美唄市 三笠市

南幌町 長沼町 栗山町

月形町 南富良野町 占冠村

北見市 胆振伊達市 釧路市

釧路町 標茶町 白糠町

標津町 別海町



□青森県

階上町 むつ市 東通村

■震度1

□北海道

札幌中央区 札幌西区 陸別町

当別町 七飯町 鹿部町

渡島森町 積丹町 仁木町

赤井川村 夕張市 由仁町

富良野市 上富良野町 中富良野町

訓子府町 置戸町 佐呂間町

壮瞥町 厚岸町 鶴居村

中標津町 長万部町 福島町

厚沢部町 今金町 喜茂別町

倶知安町 岩内町 北竜町

芦別市 滝川市 奈井江町

浦臼町 雨竜町 美瑛町

留萌市 増毛町 美幌町

津別町 湧別町 弟子屈町

根室市



□青森県

八戸市 十和田市 三沢市

野辺地町 七戸町 六戸町

横浜町 東北町 六ヶ所村

おいらせ町 三戸町 五戸町

青森南部町 大間町 風間浦村

佐井村 青森市 五所川原市

つがる市 平内町 今別町

外ヶ浜町 藤崎町



□岩手県

久慈市 盛岡市 二戸市

軽米町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。